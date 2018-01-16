Коктейли, кикер и блокчейн

В Москве пройдет “Криптовечеринка”

Столичное блокчейн-сообщество соберется 31 января в клубе Maybe (экс. “Крыша мира”), чтобы обсудить прогнозы криптовалютного рынка, главные тренды в ICO в наступившем году, пообщаться в неформальной обстановке и завести новые знакомства.

Более 300 блокчейн-специалистов, майнеров, представителей ICO-проектов и рейтинговых агентств станут гостями “Криптовечеринки”. Формат мероприятия позволит получить максимум знаний, полезных контактов и позитивных эмоций за один вечер.

Старт мероприятию даст панельная дискуссия “Тренды в ICO в 2018 году”. В обсуждении примут участие Николай Волосянков, генеральный директор CryptoEvent; Андрей Шатров, CEO в PMA Network, Worldwide Mobile DSP и другие. Модератором дискуссии выступит Катерина Каминская, менеджер ICObench.

Также среди гостей “Криптовечеринки” будут Иван Коваль-Зайцев (TrueTrading), Вахтанг Абуладзе (CEO Bazista), Владимир Суворов (SD DATA lab), Василий Суманов (эксперт ICObench), Алексей Поляков (DeCenter) и другие

Обсудить итоги дискуссии и завести новые знакомства участники смогут за бокалом крипто-коктейля. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечают талантливая группа с зажигательным плейлистом и модный диджей. Любители настольного футбола сыграть партию в кикер, а скептики - попробовать разгадать секреты мастерства приглашенного фокусника.

Кульминацией мероприятия станет розыгрыш от компании-организатора, приз - VIP-билет на посещение любой “Криптоконференции” или “Криптовыставки” в 2018 году. На данный момент уже запланированы мероприятия в Алма-Ате, Минске, Москве и Сочи.

В конце декабря первая “Криптовечеринка” прошла в северной столице и собрала более 200 гостей. “Самый частый вопрос, который нам задавали после мероприятия в Петербурге, - “Будет ли такое же в Москве?”. Формат вечеринки-нетворкинга показал свою эффективность для формирования крипто-коммьюнити, а это - одна из наших глобальных целей”, - рассказал организатор и генеральный директор CryptoEvent Николай Волосянков.

Приобрести билеты на “Криптовечеринку” можно на официальном сайте мероприятия: https://cryptoconf.su/party.