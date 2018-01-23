Москвичи увидят танго страсти

Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA приглашает на свое ежегодное праздничное шоу

Оно не имеет аналогов и посвящается Дню всех влюбленных. Увидеть "Танго страсти Астора Пьяццоллы" можно будет на сцене Государственного Кремлевского дворца 11 февраля в 18:00.

За многие годы шоу уже стало традиционным в Москве. В этом музыкально-танцевальном проекте сливается в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки Астора Пьяццоллы.

В шоу будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии и, конечно же, эмоций. Благодаря уникальности этого сочетания и появилось потрясающее по своей красоте праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" с невероятно яркими танцевальными номерами и прекрасной музыкой танго.

Проект был создан симфоническим оркестром CONCORD ORCHESTRA. Постановщик шоу - известный аргентинский хореограф Сильвио Гранд, который является настоящей звездой танго.

В праздничном шоу принимают участие призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango в категории Tango Escenario, Буэнос-Айреc, Аргентина и победители конкурса Tango Dance World Championship, Буэнос-Айреc, Аргентина, театр аргентинского танго "Tango JAM Club", хореограф-постановщик Генрих Майоров.

Зрители услышат "Золотой голос танго" - Цезаря Камарго и Мартина Альварадо (Аргентина), которые исполнят песни настоящего аргентинского танго. В новой программе в исполнении симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA прозвучат самые популярные произведения легендарного композитора Астора Пьяццоллы "Rinascero", "Escualo", "Oblivion", "Adios Nonino", "Libertango" и концерты из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе".

Для всех зрителей в красном приготовлены специальные праздничные подарки. Праздничный наряд может содержать такой цвет. Это могут быть красное платье или красный шарф, красная блуза или красные туфли, что создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных красочных нарядах.

Праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" является самым захватывающим и динамичным шоу в мире. В канун Дня влюбленных, 11 февраля, Государственный Кремлевский дворец станет воплощением настоящей страсти, танца и любви. Стоит подарить своим любимым солнечное настроение Аргентины!

Билеты на праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" можно преподнести ко Дню влюбленных в качестве подарка, который поможет рассказать о своих чувствах любимому вам человеку.

Как танцуют настоящее танго и как постичь его чарующую страсть, мечтают увидеть миллионы людей во всем мире. Танго - это мир полный тайн и загадок. Танго - это, прежде всего, чувства, эмоции и страсть. Красота, изящество, элегантность - все это есть в танго...