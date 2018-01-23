В Татьянин день прозвучат песни о любви

Прекрасному празднику посвятили концерт симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и Арт-проект "ТенорА XXI века"

На нем можно будет услышать самые красивые песни о любви и верности, нежности, красоте и преданности. Песенные хиты "Аленушка" и "Лебединая верность" Евгения Мартынова; "Любимые глаза" Андрея Бабаева; "Королева красоты", "Свадьба" и "Верни мне музыку" Арно Бабаджаняна; "Татьяна" Марка Марьяновского; "Что так сердце растревожено" Тихона Хренникова; "Эти глаза напротив" Давида Тухманова и прозвучат на сцене Государственного Кремлевского дворца 26 января.

В составе лауреатов премии Москвы и премии "Национальное достояние России" Арт-проекта "ТенорА XXI века" солисты престижных московских и европейских оперных театров - Государственного Академического Большого театра России, Московского академического музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, Московского театра "Новая опера имени Е. Колобова", Leipzig Oper из Германии.

Несмотря на то что в гастрольном графике каждого тенора значатся выступления на самых престижных мировых оперных сценах - в Милане и Неаполе, Болонье и Лондоне, Вене и Амстердаме, Токио и Нью-Йорке, - более ста раз в году участники проекта собираются вместе. Каждый из солистов является обладателем неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актерского темперамента, что дает слушателю возможность наслаждаться и сопереживать, сравнивать и оценивать.