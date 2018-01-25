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Оркестр Гленна Миллера выступит в Москве

Фото: пресс-служба
Для нового концерта в российской столице коллектив подготовил специальную программу

Американский тромбонист и аранжировщик Гленн Миллер впервые собрал свой коллектив в 1937 году. С первых же лет сверхуспешный оркестр буквально разрывался между репетициями, выступлениями на радио в прямом эфире и вечерними концертами, при этом умудрившись только записать и выпустить более двухсот новых композиций. Многие из них стали классикой джаза, а сингл Chattanooga Choo Choo ("Поезд на Чаттанугу"), превысив тираж в миллион экземпляров, стал первым официальным "золотым диском" в истории мировой музыки.

Успех еще больше упрочило участие Гленна и его оркестра в международных кинохитах "Серенада Солнечной долины" и "Жены оркестрантов". "Серенада" была трижды номинирована на "Оскар", в том числе за лучшую музыку и песню, а в в Советском Союзе приобрела культовый статус.

Фото: пресс-служба

Влияние фильма и музыки из него признавали десятки российских музыкантов и режиссеров - от Олега Лундстрема и Бориса Гребенщикова до Андрея Кончаловского и Анатолия Васильева. А сама "Чу-Ча", как прозвали "Поезд на Чаттанугу" в СССР, стала неофициальным "гимном" стиляг.

"Мы рады, что в последние годы, благодаря шумному успехам фильмов "Чикаго" Боба Маршала и "Ла Ла Ленд" Демиена Шазеллома, к джазу вновь обращено внимание миллионов слушателей. Наши новые концерты в Москве посвящены юбилею коллектива, и мы постарались подготовить к ним специальную программу, в которой поклонников творчества Гленна Миллера ждет немало сюрпризов», – сказал руководитель оркестра, дирижер Вил Салден.

Фото: пресс-служба

В годы Второй мировой войны Миллер выступил с инициативой создания оркестра для поддержания духа армии союзников, сражавшихся в Европе. И вскоре его новый биг-бенд из 45 музыкантов давал концерты в почти ежедневном режиме. Гибель майора Миллера была внезапной и неожиданной.

Война близилась к концу и музыкант отправился в освобожденный Париж для подготовки рождественского выступления в зале "Олимпия". Самолет, в котором он летел, так и не достиг берегов Франции, затерявшись где-то над Ла-Маншем. До сих пор не удалось обнаружить ни тела музыканта, ни обломков самолета.

Фото: пресс-служба

Концерт знаменитого оркестра пройдет в Светлановском зале Московского международного дома музыки 23 февраля в 15:00 и 19:00.

Отдел информации
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