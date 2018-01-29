Жемчужина музыкального мира порадует москвичей
В его основном репертуаре оркестра - Гайдн, Брамс, Моцарт и оба Штрауса - отец и сын. Продвижение венского музыкального наследия за пределы Австрии оркестр считает своей главной задачей и выполняет ее на высочайшем уровне, удивляя зрителей оригинальной интерпретацией известных композиций.
В состав Венского Филармонического Штраус оркестра входят не только австрийские музыканты, но и лучшие мастера исполнительского искусства из других стран. Венский Филармонический Штраус оркестр успешно гастролирует по Европе и миру.
Деятельность коллектива направлена на сохранение и развитие музыкальной культуры Вены и ее продвижение на европейском и международном уровне. Коллектив активно сотрудничает с зарубежными музыкантами как в Австрии, так и за ее пределами, а также постоянно участвует в культурных проектах в разных странах.
Вечный хранитель музыкальной традиции выступит в Светлановском зале Международного московского дома музыки 7 марта в 19:00. Дирижировать оркестром будет маэстро Андраш Дэак.
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