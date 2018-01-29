Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Жемчужина музыкального мира порадует москвичей

Фото: пресс-служба
В российскую столицу прибудет Венский Филармонический Штраус оркестр

В его основном репертуаре оркестра - Гайдн, Брамс, Моцарт и оба Штрауса - отец и сын. Продвижение венского музыкального наследия за пределы Австрии оркестр считает своей главной задачей и выполняет ее на высочайшем уровне, удивляя зрителей оригинальной интерпретацией известных композиций.

В состав Венского Филармонического Штраус оркестра входят не только австрийские музыканты, но и лучшие мастера исполнительского искусства из других стран. Венский Филармонический Штраус оркестр успешно гастролирует по Европе и миру.

Фото: пресс-служба

Деятельность коллектива направлена на сохранение и развитие музыкальной культуры Вены и ее продвижение на европейском и международном уровне. Коллектив активно сотрудничает с зарубежными музыкантами как в Австрии, так и за ее пределами, а также постоянно участвует в культурных проектах в разных странах.

Фото: пресс-служба

Вечный хранитель музыкальной традиции выступит в Светлановском зале Международного московского дома музыки 7 марта в 19:00. Дирижировать оркестром будет маэстро Андраш Дэак.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Незалежная стремительно теряет украинцев

Через 30 с лишним лет Восточная Европа превратится в безлюдное пространство

На Олимпиаду поедет больше россиян

В Южную Корею вслед за основной сборной полетят и паралимпийцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей