Жемчужина музыкального мира порадует москвичей

В российскую столицу прибудет Венский Филармонический Штраус оркестр

В его основном репертуаре оркестра - Гайдн, Брамс, Моцарт и оба Штрауса - отец и сын. Продвижение венского музыкального наследия за пределы Австрии оркестр считает своей главной задачей и выполняет ее на высочайшем уровне, удивляя зрителей оригинальной интерпретацией известных композиций.

В состав Венского Филармонического Штраус оркестра входят не только австрийские музыканты, но и лучшие мастера исполнительского искусства из других стран. Венский Филармонический Штраус оркестр успешно гастролирует по Европе и миру.

Деятельность коллектива направлена на сохранение и развитие музыкальной культуры Вены и ее продвижение на европейском и международном уровне. Коллектив активно сотрудничает с зарубежными музыкантами как в Австрии, так и за ее пределами, а также постоянно участвует в культурных проектах в разных странах.

Вечный хранитель музыкальной традиции выступит в Светлановском зале Международного московского дома музыки 7 марта в 19:00. Дирижировать оркестром будет маэстро Андраш Дэак.