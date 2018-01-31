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Концерт в Доме музыки соединит эпохи

Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова выступит в ММДМ в рамках традиционного абонемента

Его концерт пройдет В Светлановском зале Московского международного дома музыки 21 февраля с участием художественного руководителя коллектива - дирижера Владимира Юровского - и знаменитого российского виолончелиста Александра Князева.

Оркестр имени Светланова - один из старейших симфонических оркестров страны. Концерты коллектива проходят на самых престижных концертных площадках мира, а дискография коллектива насчитывает сотни грампластинок и компакт-дисков, выпущенных ведущими фирмами России и зарубежья.

В своих концертных программах оркестр под руководством Владимира Юровского знакомит слушателей с художественным мировым наследием, вечные темы которого никогда не теряют актуальности. Подтверждением этому служит программа предстоящего февральского концерта.

Сочинения, которые прозвучат в этот вечер, принадлежат разным эпохам. "Концерт №1 для виолончели с оркестром" Альфреда Шнитке, создававшийся в 1985 - 1986 гг., появился спустя ровно 100 лет после премьеры симфонии Чайковского "Манфред". Однако и в том, и в другом произведении свое собственное воплощение получает тема жизни и смерти, волновавшая обоих композиторов.

В качестве солиста в Концерте Шнитке выступит виолончелист Александр Князев, которого называют одним из самых харизматичных исполнителей своего поколения. Музыкант завоевал международную известность, став лауреатом престижных конкурсов, в числе которых - Конкурс Чайковского, UNISA в ЮАР, Международный конкурс имени Г. Кассадо во Флоренции. Заслуженный артист России, на сегодняшний день Александр Князев является видным представителем российской исполнительской школы. Критики и слушатели разных стран отмечают его особый стиль игры, сочетающий естественную музыкальность и феноменальную технику. «Русский виолончелист Александр Князев, бесспорно, один из немногих, кто достиг высочайшего признания и принадлежит к числу выдающихся классических музыкантов нашего времени»  

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