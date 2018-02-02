"Тишинка" станет драгоценной шкатулкой
Вам не кажется, что у нас как-то мало праздников? Новый год уже проехали, до 8 марта еще далеко, а зима большая и малосолнечная. В середине февраля просто необходимо получить заряд красоты и положительных эмоций. Именно такие даты были выбраны для выставки-продажи "Бижутерия от винтажа до наших дней".
С пятницы, 16 февраля, и вплоть до воскресенья, 18-го, пространство выставочного комплекса "Тишинка" превратится в драгоценную шкатулку. Бижутерия современная и винтажная, этнические украшения, авангардные аксессуары, ожерелья, броши, кольца, серьги, амулеты, очки, сумочки и шляпки, - все то, что делает ваш образ неповторимым и внесет праздничное настроение в серые будни.
Посетителей ждет сочетание раритетов всех континентов и вполне доступных изделий, украшений "на день" и "на вечер", сложных футуристических форм и классических винтажных.
Спецпроект выставки - украшения французского дизайнера Лоры Делуксарт (Lora Delooksart). Украшениями эти вещи назвать сложно, скорее это арт-объекты, или, как называет их сам автор, арт-а-порте.
У "Утра" состоялось блиц-интервью с мастером.
- Какие ваши любимые материалы?
Металл, конечно! Пока я работаю с медью, алюминием и латунью. От раскроя, резки чистого листа и до последнего штриха украшения я все делаю вручную.
- Как рождаются сюжеты и идеи для новых украшений?
Под частные заказы я буквально леплю каркас объекта на человеке. В готовом украшении можно разглядеть контуры заказчика, его индивидуальные черты…
- Кто из известных дизайнеров прошлого вам близок по духу?
Пако Рабан со своими архитектурными платьями из металла и пластика. Пьер Карден, которого часто критиковали за инакомыслие, но он всегда оставался верным себе. Конструктивист Арт Смит.
У посетителей февральской "Бижутерии" будет возможность оценить тандем авангардных украшений на винтажных костюмах Yves Saint Laurent, Rive Gauche, Christian Dior, John Galliano, Kenzo, Givenchy, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Pierre Balmain, Philip Treacy.
VIP-открытие выставки состоится 15 февраля. Не стоит упускать возможность провести прекрасный вечер в приятной компании, под живую музыку и с фуршетом, выбирая лучшие украшения по "праву первой ночи". Даже если не получится попасть на открытие, не отчаивайтесь: ассортимент огромный, а все входные билеты ежедневно в 14:00 и 18:00 участвуют в розыгрышах винтажных и современных авторских украшений.
Вход на VIP-открытие выставки в 19:00 по
специальным приглашениям или билетам. Стоимость билета - 1 тыс. рублей.
Стоимость билета с 16 по 18 февраля - 200 руб. Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный. До 11 февраля можно купить билет за 100 руб. на сайте выставки.
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