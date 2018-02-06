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В Сочи подумают о развитии страны

На юге в рамках программы и форума "Развитие регионов. Лучшее для России" состоится конгресс

20 апреля в Hyatt Regency Sochi 5* в рамках Программы и форума "Развитие регионов. Лучшее для России" состоится Региональный конгресс, на котором будут присутствовать представители всех 12 экономических районов и представители 85 субъектов РФ.

Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" - это отличный повод для того, чтобы обсудить развитие потенциала регионов, расширение инвестиционных возможностей, продвижение конкретных территорий, улучшение инфраструктуры, сокращение уровня безработицы и другие глобальные вопросы развития нашей страны.

Россия обладает невероятно огромными ресурсами. В настоящее время целью программы "Развитие регионов. Лучшее для России" является стремление объединить усилия как коммерческих организаций, так и государственных учреждений для создания лучшего будущего и сосредоточить внимание на развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. И, безусловно, поощрить выдающиеся практики, которые уже привнесли огромный вклад в развитие страны.

Именно поэтому во второй части нашей программы состоится церемония награждения лучших проектов. Организационный комитет вместе с экспертным советом активно рассматривает все поданные заявки.

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на официальном сайте программы и форума "Развитие регионов. Лучшее для России". 

Отдел информации
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