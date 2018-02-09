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До концерта KRAFTWERK осталось меньше недели

KRAFTWERK. Фото: пресс-служба
Легендарный немецкий квартет выступит в Москве

На сцене Государственного Кремлевского дворца 13 февраля родоначальник мировой электронной музыки – коллектив KRAFTWERK – представит уникальное в своем роде 3D-шоу.

Фото: пресс-служба

Вышедший в 2017 г. сборник "3D The Catalogue", куда вошли восемь концертных альбомов, которые были исполнены на лучших мировых площадках за последние несколько лет, получил заслуженную награду "Грэмми – 2018" в номинации "Лучший альбом танцевальной/электронной музыки".

Фото: пресс-служба

У московского шоу коллектива есть все шансы стать главным событием грядущего года, ведь именно KRAFTWERK создали саундтрек к эпохе цифровых технологий 21 века.

Фото: пресс-служба

До концерта уже меньше недели. В продаже осталось всего 30 билетов. Стоит поторопиться купить свой, чтобы не упустить шанс окунуться в волшебный мир электронной музыки вместе с участниками великолепного квартета.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Отдел информации
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