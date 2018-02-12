Весна придет с легендарными фильмами

КВ Москве пройдет киношоу в сопровождении большого симфонического оркестра и хора

Грандиозное представление в формате Live Cinema Concert моментально получило огромный успех по всему миру. Представьте себе: огромный экран, высочайшее качество фильма и живое исполнение всего саундтрека симфоническим оркестром.

В записи идут только голоса актеров и спецэффекты, а для работы музыкантов используются сложные системы синхронизации. Для исполнения саундтреков приглашаются дирижеры международного уровня, имеющие специальный опыт и подготовку для исполнения таких постановок.

В грандиозном музыкальном проекте Festival Live Cinema Concert зрители смогут получить максимум впечатлений не только от сюжетов легендарных фильмов и игры актеров, но и от живого эмоционального исполнения музыки, где каждый звук, задуманный гениальным композитором, наполнен смыслом.

Как часто именно музыка к фильму наполняет его непередаваемыми ощущениями, и дарит ему долгую жизнь и зрительскую любовь. Лишь по кусочку мелодии зритель вновь вспоминает испытанные эмоции.

Каждый зритель Festival Live Cinema Concert почувствует, что является свидетелем уникального культурного события, которое никогда больше не повторится.

Шоу-показы в рамках Festival Live Cinema Concert этой весной пройдут в новейшем зрительном зале – "Конгресс-центре" РЭУ им. Г.В. Плеханова, где установлен уникальный огромный светодиодный Full HD экран, а зал оборудован современным световым и звуковым оборудованием и удобными анатомическими креслами, причем все места в зале с отличным обзором.

Запланировано 9 показов трех фильмов:



22, 23, 24 февраля – "Гладиатор", музыка Ханса Циммера

7 и 8 марта – "Завтрак у Тиффани", музыка Генри Манчини



9 и 10 марта – "Крестный отец", музыка Нино Рота

