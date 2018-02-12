Весна придет с легендарными фильмами
Грандиозное представление в формате Live Cinema Concert моментально получило огромный успех по всему миру. Представьте себе: огромный экран, высочайшее качество фильма и живое исполнение всего саундтрека симфоническим оркестром.
В записи идут только голоса актеров и спецэффекты, а для работы музыкантов используются сложные системы синхронизации. Для исполнения саундтреков приглашаются дирижеры международного уровня, имеющие специальный опыт и подготовку для исполнения таких постановок.
В грандиозном музыкальном проекте Festival Live Cinema Concert зрители смогут получить максимум впечатлений не только от сюжетов легендарных фильмов и игры актеров, но и от живого эмоционального исполнения музыки, где каждый звук, задуманный гениальным композитором, наполнен смыслом.
Как часто именно музыка к фильму наполняет его непередаваемыми ощущениями, и дарит ему долгую жизнь и зрительскую любовь. Лишь по кусочку мелодии зритель вновь вспоминает испытанные эмоции.
Каждый зритель Festival Live Cinema Concert почувствует, что является свидетелем уникального культурного события, которое никогда больше не повторится.
Шоу-показы в рамках Festival Live Cinema Concert этой весной пройдут в новейшем зрительном зале – "Конгресс-центре" РЭУ им. Г.В. Плеханова, где установлен уникальный огромный светодиодный Full HD экран, а зал оборудован современным световым и звуковым оборудованием и удобными анатомическими креслами, причем все места в зале с отличным обзором.
Запланировано 9 показов трех фильмов:
22, 23, 24 февраля – "Гладиатор", музыка Ханса Циммера
7 и 8 марта – "Завтрак у Тиффани", музыка Генри Манчини
9 и 10 марта – "Крестный отец", музыка Нино Рота
Знаменитый российский режиссер потерял сына
Дмитрий Соловьев, сыгравший в фильме "Нежный возраст", скончался на 44 году жизни
Украинский шпион в Крыму работал на США
Гражданин Незалежной собирал сведения, представляющие гостайну, и передавал их за рубеж
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Погибшего пилота Су-25 доставили на родину
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина