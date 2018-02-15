Весной в Москве пройдет INSPACE FORUM 2018
21 марта в столице состоится III бизнес-форум по коммерческой космонавтике и беспилотным летательным аппаратам. Предприниматели, инженеры и разработчики соберутся на одной площадке – INSPACE FORUM 2018 (ISF), – чтобы обсудить перспективы аэрокосмической индустрии и наладить сотрудничество частного и государственного секторов.
Мероприятие проведет компания Smile-Expo. Форум включает в себя B2B-конференцию, питч-сессию и демозону.
Конференция ISF 2018
Отраслевая бизнес-конференция пройдет в два потока: коммерческая космонавтика и БПЛА.
В первом зале спикеры затронут экономические и технологические аспекты космической индустрии, в том числе:
· сотрудничество частных и госструктур;
· направление законодательных норм на развитие частной космической индустрии;
· практики по выходу российских компаний на международный рынок;
· проблема загрязнения космоса и пути её решения;
· перспективы развития космического туризма и колонизации планет;
· инновации в отрасли: высокочувствительные оптические системы, РЛС, системы спутниковой связи и 5G-интернет, цифровая обработка изображений для HD-качества.
В зале Drone Forum, посвященном БПЛА, специалисты обсудят применение беспилотных авиационных систем на производстве (системы отбора и интеграции, усовершенствование рабочего процесса, безопасности и аудита), а также на смежных рынках:
· технологической обработки и энергетики (включая возобновляемые ресурсы);
· гражданской инженерии;
· строительства;
· топографической и картографической индустрии;
· горнодобывающей промышленности и земледелия;
· правоохранительных и поисковых структур.
Питч-сессия стартапов
На ISF 2018 пройдёт презентация 15 инновационных проектов в области коммерческой космонавтики перед инвесторами, акселераторами и венчурными фондами. Участники презентуют стартапы по таким направлениям:
· ракеты-носители и межпланетные аппараты;
· спутники и спутниковые системы;
· разработка и выпуск космического оборудования;
· материалы и покрытия для него;
· ДЗЗ-системы, передача данных, платформы навигации;
· программный софт.
Разработчики кратко изложат суть стартапа и получат экспертную оценку с экономической и технической сторон, а также смогут привлечь внимание крупных инвесторов и в дальнейшем – финансирование.
Демозона ISF 2018
Форум рассчитан не только на инженеров и предпринимателей, но и на всех, кто интересуется индустрией космоса. В специально оборудованной выставочной зоне ключевые игроки рынка покажут новейшие прототипы ракетно-космических аппаратов, беспилотники, спутниковые системы связи и ПО.
Гости смогут протестировать оборудование, а также получить детальную консультацию насчет заинтересовавшего их продукта, а экспоненты – изучить своего клиента, утвердиться на рынке и установить новые деловые связи.
Более детальная информация – на сайте мероприятия.
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