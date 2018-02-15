Весной в Москве пройдет INSPACE FORUM 2018

Это ключевое событие в индустрии космического бизнеса и БПЛА

21 марта в столице состоится III бизнес-форум по коммерческой космонавтике и беспилотным летательным аппаратам. Предприниматели, инженеры и разработчики соберутся на одной площадке – INSPACE FORUM 2018 (ISF), – чтобы обсудить перспективы аэрокосмической индустрии и наладить сотрудничество частного и государственного секторов.

Мероприятие проведет компания Smile-Expo. Форум включает в себя B2B-конференцию, питч-сессию и демозону.

Конференция ISF 2018

Отраслевая бизнес-конференция пройдет в два потока: коммерческая космонавтика и БПЛА.

В первом зале спикеры затронут экономические и технологические аспекты космической индустрии, в том числе:

· сотрудничество частных и госструктур;

· направление законодательных норм на развитие частной космической индустрии;

· практики по выходу российских компаний на международный рынок;

· проблема загрязнения космоса и пути её решения;

· перспективы развития космического туризма и колонизации планет;

· инновации в отрасли: высокочувствительные оптические системы, РЛС, системы спутниковой связи и 5G-интернет, цифровая обработка изображений для HD-качества.

В зале Drone Forum, посвященном БПЛА, специалисты обсудят применение беспилотных авиационных систем на производстве (системы отбора и интеграции, усовершенствование рабочего процесса, безопасности и аудита), а также на смежных рынках:

· технологической обработки и энергетики (включая возобновляемые ресурсы);

· гражданской инженерии;

· строительства;

· топографической и картографической индустрии;

· горнодобывающей промышленности и земледелия;

· правоохранительных и поисковых структур.

Питч-сессия стартапов

На ISF 2018 пройдёт презентация 15 инновационных проектов в области коммерческой космонавтики перед инвесторами, акселераторами и венчурными фондами. Участники презентуют стартапы по таким направлениям:

· ракеты-носители и межпланетные аппараты;

· спутники и спутниковые системы;

· разработка и выпуск космического оборудования;

· материалы и покрытия для него;

· ДЗЗ-системы, передача данных, платформы навигации;

· программный софт.

Разработчики кратко изложат суть стартапа и получат экспертную оценку с экономической и технической сторон, а также смогут привлечь внимание крупных инвесторов и в дальнейшем – финансирование.

Демозона ISF 2018

Форум рассчитан не только на инженеров и предпринимателей, но и на всех, кто интересуется индустрией космоса. В специально оборудованной выставочной зоне ключевые игроки рынка покажут новейшие прототипы ракетно-космических аппаратов, беспилотники, спутниковые системы связи и ПО.

Гости смогут протестировать оборудование, а также получить детальную консультацию насчет заинтересовавшего их продукта, а экспоненты – изучить своего клиента, утвердиться на рынке и установить новые деловые связи.

Более детальная информация – на сайте мероприятия.