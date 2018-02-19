Удобное рабочее место: как работать в офисе не "на лекарства"

Профилактика позволит сохранить здоровье и получать удовольствие

Радуетесь, что поменяли работу и теперь будете сидеть в современном офисе? Однако учтите: длительное пребывание за компьютером в обществе снующих от стола к принтеру коллег, шумовой фон из голосов десятков менеджеров, отвечающих на звонки, может обернуться парой-тройкой нерадостных диагнозов. Мигрень, постоянный стресс, боли в шее и пояснице, резь в глазах, слезоточивость и потеря зрения – не всегда люди, которые заметили у себя эти симптомы, связывают их с плохой эргономикой рабочего места. И тем самым только способствуют развитию "офисного синдрома".

Мишень – здоровье

Одна из главных причин возникновения болей в спине – это вынужденное положение, в котором человек проводит практически все свое рабочее время. Значительная часть нагрузки приходится на шейный и поясничный отделы позвоночника, поэтому неприятные ощущения в этих областях – первые "звоночки" о том, что пора сделать свое рабочее место более удобным, а образ жизни на работе – более подвижным. Перенапряжение мышц приводит к их спазму, который, в свою очередь, ощущается нами как боль. Человек жалуется на скованность движений ("не согнуться – не разогнуться"), на острые или ноющие боли, онеменение конечностей или поясницы, на появление хруста при повороте головы или тела. Если вовремя не обратиться к врачу и не предпринять профилактических действий, это состояние легко может преобразоваться в серьезные хронические боли, привести к грыже позвоночных дисков, сколиозу, стенозам, лордозам и другим осложнениям.

Не менее часто офисные работники замечают снижение остроты зрения. Это последствия неправильного освещения и расположения монитора, что приводит к постоянному перенапряжению мышц глазных яблок. Совмещение искусственного света и естественного освещения приводит к бликам, что негативно действует на работу наших органов зрения. Итог – глазам приходится постоянно работать в разных условиях освещенности, перенапрягаться из-за необходимости что-либо рассмотреть на слепящем мониторе. И к концу рабочего дня они переутомляются, краснеют, может возникнуть ощущение сухости или песка в глазах или, наоборот, начаться слезотечение.

Третий "враг" вашего здоровья в офисе – стресс. Неудобный график, шумный коллектив, непонятные отношения с коллегами или начальством вгоняют нас в тревожное и нервное состояние. Причем опасность такой ситуации в том, что работник не всегда понимает, что его нервная система находится под прессингом, и негативные последствия в виде бессонницы, раздражительности, нарушения пищеварения накапливаются и перерастают в депрессию.

Главное правило: не запускать

Однако, в наших силах не доводить все негативные моменты работы в офисе до хронической стадии. Внимательный к своему здоровью человек чутко отреагирует на первые предупреждения своего организма или – что еще лучше – начнет профилактику "офисного синдрома" с первого дня пребывания на рабочем месте.

Например, простейшей профилактикой болей в спине может стать самоконтроль положения вашего тела за рабочим столом. Старайтесь не отклоняться вбок, сидите прямо, следите, чтобы локти и кисти лежали на столе, а не свисали с него. Избежать болей в шее можно таким же простым способом.

Старайтесь делать перерывы в работе и двигаться. Не стесняйтесь устраивать себе "физкультминутки", пусть туда войдет гимнастика для глаз, упражнения для мышц шеи и для снятия напряжения с поясницы и ног. Если вы чувствуете онеменение или боли в ногах, откажитесь от неудобной обуви, не находитесь длительное время в позе "нога на ногу". В случае если вам нужно что-нибудь взять в другом конце кабинета, поднимитесь и подойдите туда, а не катитесь на кресле, не просите коллег помочь вам.

Но, если ваша работа предполагает практически статичное положение многие часы без минимальной отлучки от рабочего места, не спешите отказываться от должности или ставить крест на своем здоровье. Постарайтесь обустроить свое рабочее место "под себя". Например, эргономичная поддерживающая подушка для офисного кресла решит проблему неудобной посадки. Она состоит из регулируемого валика под поясницу и двух подушек в районе лопаток. Откидываясь на такую подушку, вы спасете свой позвоночник от перенапряжения, а себя – от появления болей и осложнений.

Еще один полезный аксессуар для тех, кто вынужден много времени работать на лэптопе – подставка для ноутбука. С ее помощью вы легко выставите высоту и угол наклона экрана, комфортный для ваших глаз и плечевого пояса, сможете избежать бликования дисплея, снимете нагрузку с запястий при печати. Кроме того, некоторые производители таких эргономичных аксессуаров заботятся и о состоянии рабочей техники, добавляя возможность охлаждения и устойчивую фиксацию ноутбука на подставке во время работы.

Профилактикой стресса на работе могут стать занятия спортом или любимым хобби, прогулки на свежем воздухе в выходные. Научитесь планировать рабочее время, чтобы вас не нервировал график. Также будет не лишним освоить технику релаксации или расслабляющей дыхательной гимнастики – ее удобно применять прямо на работе, снижая вред от малоприятного общения с окружающими.

Подводим итоги

Итак, "офисный синдром" – это не миф, а совокупность симптомов, вызванных неблагоприятными факторами, чаще всего нарушением эргономики рабочего места и стрессом. Поэтому прислушивайтесь к организму после рабочей недели и, если ваша голова, позвоночник, руки или ноги отзываются болью, не бросайте это на самотек. Накопившийся стресс разрушает нервную систему, а неудобные кресла и яркий монитор, вызывающий слезы, могут стать причиной хронических форм остеохондроза, спинной грыжи и глаукомы в будущем. Профилактика позволит вам сохранить ваше здоровье и получать от работы только удовольствие.

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