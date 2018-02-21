На Blockchain Expo 2018 будет интересно
Жители столицы смогут побывать на масштабном бизнес-мероприятии, которое позволит не только узнать о самых последних трендах и новостях индустрии, но и познакомит с авторитетными спикерами, представителями крупных криптовалютных компаний, командами перспективных блокчейн-стартапов и производителями майнингового оборудования. Там можно будет получить самые свежие инсайдерские факты, прогнозы крипто-евангелистов, а также узнаете, что ждет криптомир в 2018 г., и какие проекты окажутся на вершине успеха.
Выставка Blockchain Expo 2018 будет интересна не только опытным трейдерам и бизнесменам, но и тем, кто только хотел бы начать инвестировать в криптовалюты или вообще не знаком с технологией блокчейн. В ходе выставки можно понять все перспективы новой технологии и познакомиться с самыми прибыльными вариантами заработка в индустрии.
Первая конференция Blockchain Expo 2018 пройдет 24 – 25 февраля в торгово-выставочном комплексе "Тишинка".
Несколько интересных фактов о первой выставке Blockchain Expo 2018:
· 80 участников самых разных направлений блокчейн-индустрии;
· 20 популярных спикеров;
· 1500 кв м выставочной площади;
· презентации ICO-проектов;
· специальные зоны для нетворкинга и презентации вашего продукта;
· более 1000 посетителей;
· более 300 инвесторов в поиске новых возможностей;
· самый центр Москвы.
Блокчейн-стартапы получат возможность принять участие в ICO BATTLE, где они смогут получить реальные отзывы и советы инвесторов, экспертов и коллег. И, возможно, самые лучшие найдут своих первых клиентов.
В рамках программы мероприятия будут обсуждаться следующие темы:
· Прогнозы криптовалют
· Краткое введение в блокчейн
· Применение технологии блокчейн в бизнесе
· Реальное будущее финансовой системы
· ICO -золотая жила или хайп?
· Крипто-трейдинг 2018.
Организаторы Blockchain Expo 2018 обещают, что с выставки вы уйдете в отличном настроении со знаниями, позволяющими зарабатывать от $500 в неделю, и полезными знакомствами, которые позволят вам прийти к успеху быстрее других. Охотно верим, что это так, потому что лучшие инвестиции — это инвестиции в криптовалюты и в себя. Поэтому, если вы будете 24–25 февраля в Москве, обязательно рассмотрите возможность стать участником Blockchain Expo 2018 — в качестве посетителя, спонсора, партнера или даже спикера. Все подробности о стоимости и заказе билетов, а также условиях сотрудничества, ловите здесь.
В заключении скажем, что Blockchain Expo - это не разовая выставка, команда проекта готовит ряд других мероприятий и даже совместных путешествий, потому что цель проекта — это создание крупнейшего блокчейн-сообщества.
США лишили Россию миллиардов долларов
В Вашингтоне подсчитали урон российского бюджета от санкций
Европа крепко подсела на российский газ
Отечественные углеводороды захватят половину европейского рынка
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина