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На Blockchain Expo 2018 будет интересно

 Москвичи смогут с пользой потратить последние выходные февраля

Жители столицы  смогут побывать на масштабном бизнес-мероприятии, которое позволит не только узнать о самых последних трендах и новостях индустрии, но и познакомит с авторитетными спикерами, представителями крупных криптовалютных компаний, командами перспективных блокчейн-стартапов и производителями майнингового оборудования. Там можно будет получить самые свежие инсайдерские факты, прогнозы крипто-евангелистов, а также узнаете, что ждет криптомир в 2018 г., и какие проекты окажутся на вершине успеха.

Выставка Blockchain Expo 2018 будет интересна не только опытным трейдерам и бизнесменам, но и тем, кто только хотел бы начать инвестировать в криптовалюты или вообще не знаком с технологией блокчейн. В ходе выставки можно понять все перспективы новой технологии и познакомиться с самыми прибыльными вариантами заработка в индустрии.

Первая конференция Blockchain Expo 2018 пройдет 24 – 25 февраля в торгово-выставочном комплексе "Тишинка".

Несколько интересных фактов о первой выставке Blockchain Expo 2018:

·       80 участников самых разных направлений блокчейн-индустрии;

·       20 популярных спикеров;

·       1500 кв м выставочной площади;

·       презентации ICO-проектов;

·       специальные зоны для нетворкинга и презентации вашего продукта;

·       более 1000 посетителей;

·       более 300 инвесторов в поиске новых возможностей;

·       самый центр Москвы.

Блокчейн-стартапы получат возможность принять участие в ICO BATTLE, где они смогут получить реальные отзывы и советы инвесторов, экспертов и коллег. И, возможно, самые лучшие найдут своих первых клиентов.

В рамках программы мероприятия будут обсуждаться следующие темы:

·       Прогнозы криптовалют

·       Краткое введение в блокчейн

·       Применение технологии блокчейн в бизнесе

·       Реальное будущее финансовой системы

·       ICO -золотая жила или хайп?

·       Крипто-трейдинг 2018.

Организаторы Blockchain Expo 2018 обещают, что с выставки вы уйдете в отличном настроении со знаниями, позволяющими зарабатывать от $500 в неделю, и полезными знакомствами, которые позволят вам прийти к успеху быстрее других. Охотно верим, что это так, потому что лучшие инвестиции — это инвестиции в криптовалюты и в себя. Поэтому, если вы будете 24–25 февраля в Москве, обязательно рассмотрите возможность стать участником Blockchain Expo 2018 — в качестве посетителя, спонсора, партнера или даже спикера. Все подробности о стоимости и заказе билетов, а также условиях сотрудничества, ловите здесь.

В заключении скажем, что Blockchain Expo - это не разовая выставка, команда проекта готовит ряд других мероприятий и даже совместных путешествий, потому что цель проекта — это создание крупнейшего блокчейн-сообщества.

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