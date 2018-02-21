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На пересечении М4 и ЦКАД смонтированы балки пролетных строений эстакады

Фото: instagram.com/arks_group
В ближайшее время начнется бетонирование швов

Группа компаний "АРКС" завершила монтаж балок пролетных строений эстакады в составе транспортной развязки на пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги и Ленинградского шоссе (федеральной трассы М10).

"Мы завершили возведение всех пяти опор и полностью выполнили монтаж 24 балок пролетных строений эстакады, которая является частью левоповоротного съезда с ЦКАД на Ленинградку в сторону Санкт-Петербурга, – отметил генеральный директор ООО "МОИСС" Владимир Ильясов. – В ближайшее время приступим к бетонированию швов объединения пролетных строений". 

Напомним, ЦКАД на 5-м участке в основном проходит по трассе "первой бетонки", дорога будет расширена до четырех полос, по две в каждую сторону. На ряде участков магистраль пойдет в обход населенных пунктов.

Всего проект предусматривает строительство 8 мостов, 12 путепроводов и 6 эстакад, 4 надземных и одного подземного пешеходных переходов. На участке будут обустроены развязки на пересечении с автодорогами М1 "Беларусь", Волоколамским шоссе, Пятницким шоссе и трассой М10 "Россия". В декабре 2017 г. была пущена "первая ласточка ЦКАД" – обход города Звенигорода,

Строительство 5-го пускового комплекса ЦКАД ведётся по заказу Государственной компании "Автодор". Генеральным подрядчиком строительства является ООО "Кольцевая магистраль", основным исполнителем работ – ООО "Мособлинжспецстрой" ("МОИСС"). Обе компании входят в Группу компаний "АРКС".

Группа компаний "АРКС" – один из лидеров строительного рынка московского региона. Основные направления деятельности Группы – сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых и коммерческих зданий, инвестиции в строительство.

В числе крупнейших объектов Группы – реконструкция Каширского шоссе, Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки – Люберцы,реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса зданий Московского медико-стоматологического университета, Молодогвардейская транспортная развязка.

В Группе работает около 6000 человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов Группы составляет более 100 млрд. руб.

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