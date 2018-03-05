В Москве состоится АМОКОНФ
Она начнется в 10:00. К ежегодному мероприятию компании amoCRM присоединятся 25 тысяч участников и 30 тысяч онлайн-зрителей.
АМОКОНФ – бизнес-конференция высокого уровня, в формате американских конференций TED. Концепция мероприятия предполагает выступления только настоящих предпринимателей и основателей крупных компаний, которые рассказывают истории своих успехов и провалов, разбирают реальные бизнес-кейсы и делятся опытом с начинающими бизнесменами.
Хедлайнер конференции – Стив Возняк, сооснователь Apple Inc, изобретатель и программист, один из самых творческих инженеров Кремниевой долины.
Также в качестве спикера выступит фронтмен и продюсер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Он впервые в таком формате расскажет, как создавать популярные проекты.
Еще один спикер – известный YouTube-блогер и журналист Юрий Дудь – расскажет о создании популярного контента.
Также будут выступать многие крупные бизнесмены, например, Михаил Кучмент (основатель Hoff), Оскар Хартманн (основатель KupiVip) и др.
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