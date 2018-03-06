Весной стартует Russian blockchain week 2018
Оно будет проходить с 21 по 25 мая. RBW-2018 – это пять дней погружения в блокчейн-индустрию, за которые ты получишь знания и связи на которые уйдут годы.
На мероприятии выступят более 70 топовых экспертов, которые шаг за шагом расскажут обо всех возможностях применения технологии, реальных кейсах и, конечно же, ответят на один из основных вопросов: какие именно новые возможности открывает технология бизнесу и частным лицам.
Russian blockchain week 2018 состоит из нескольких частей:
1. Конференция
2. Выставка Blockchain & Crypto Expo
3. Криптокласс РЭУ имени Плеханова
4. Блокчейн-хакатон
5. Мастер-классы
6. Afterparty
На мероприятии вы встретитесь с экспертами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.
Среди спикеров конференции
Дмитрий Булычков – директор проектов Центра технологических инноваций Сбербанка;
Александр Бородич – основатель блокчейн платформы Universa;
Ярослав Кабаков – заместитель генерального директора АО "Инвестиционная компания "ФИНАМ";
Артем Гуревич – Co-founder Get Crypto;
Максим Азрильян – главный технический архитектор Альфа-Банка;
Степан Гершуни – Управляющий партнер bits.capital
и другие...
Типы мероприятий в течение недели на одной площадке:
1. Вводный курс: обучающий семинар "Криптокласс" по технологии блокчейн и криптовалютам от РЭУ им. Плеханова
2. Конференция: более 70 докладов от топовых спикеров России и мира. Конференция проходит в 5 параллельных потоков по различным тематическим направлениям. Приходите на конференцию и выбирайте те доклады, которые будут наиболее интересны для Вас.
Главные темы RBW:
· Криптовалюты: инвестиции и трейдинг
· Блокчейн для бизнеса
· ICO
· Блокчейн-разработка: инновации и тренды
· Финансовые технологии
· Юридическая практика
· Майнинг и оборудование
· Питчи проектов
3. Выставка Blockchain & Crypto Expo: 100+ представителей блокчейн индустрии.
4. Мастер-классы: формат обучения на реальных кейсах от носителей знаний. Интенсивное двухчасовое погружение в отдельные темы с практикой от практиков. Темы мастер-классов:
· Разработка смарт-контрактов
· Арбитраж между биржами для трейдеров
· Разбор технологий топ-20 монет.
5. Хакатон: десятки
талантливых разработчиков сразятся за денежный приз и признание сообщества в
крупнейшем блокчейн-хакатоне в СНГ.
Темы хакатона:
· Blockchain-решения для бизнеса
· Безопасность на blockchain
· Платежи
· Кроссчейн
· Логистические решения
1. Afterparty: новые связи, знания, знакомства и обсуждение проектов в неформальной обстановке.
Что даст вам участие в конференции?
– Разберетесь в новой технологии и перспективах ее применения.
Что такое блокчейн? Как работают криптовалюты? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция. Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.
– Увидите прикладное значение на примере крупных компаний и стартапов.
Поймете, как блокчейн и криптовалюты могут быть реализованы на практике: кейсы крупного бизнеса и небольших стартапов, уже использующих эту технологию.
– Зарядитесь новыми идеями для бизнеса и инвестиций.
На инвестициях в криптовалюты зарабатывают десятки тысяч долларов, не выходя из своего дома, майнеры получают пассивный ежедневный доход, корпорации запускают новые направления, а небольшие стартап-команды привлекают миллионы на свои проекты в течение нескольких месяцев.
– Приобретете новые знакомства, связи и деловые контакты.
Участники конференции – ядро аудитории, заинтересованное передовыми технологиями и развитием бизнес-проектов. Максимальная концентрация блокчейн-сообщества России.
Подать заявку на участие, получить более подробную информацию о конференции, ее спикерах и программе можно на официальном сайте или по телефону +7 (499) 404-17-03.
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