Blockchain Conference St. Petersburg состоялась

В Северной столице обсудили правовое регулирование криптовалют и преимущества блокчейна для бизнеса

Известные блокчейн-специалисты и гуру криптовалютного рынка, юристы и трейдеры, законодатели и разработчики собрались 13 февраля на третьей Blockchain Conference St. Petersburg, посвященной актуальным трендам криптоиндустрии, развитию блокчейна и ICO.

Лучшие специалисты в индустрии криптовалют поделились с гостями конференции не только своими знаниями и практическим опытом, но и инсайдерской информацией, обсудили проблемы и ошибки отрасли, а также рассмотрели кейсы интеграции блокчейна в бизнес-процессы.

Генеральным спонсором мероприятия стала децентрализованная криптобиржа Deex.exchange.

Темы и спикеры

12 российских и зарубежных криптоэкспертов рассказали о применении блокчейна в реальном бизнесе, законодательном регулированием криптовалют, блокчейна и токенсейлов, поделились опытом проведения успешного ICO.

На конференции выступили:

Игорь Матюхин, член экспертного совета по законодательному обеспечению развития финтеха в РФ при комитете Госдумы по финансовому рынку. Спикер рассказал о мировых трендах блокчейн-технологии и криптовалют в 2018 году, а также сделал прогноз о развитии блокчейн-индустрии.

Александр Тюльканов, старший менеджер по оказанию юридических услуг для технологических проектов в Deloitte, объяснил правовые аспекты, связанные с ICO и исполнением смарт-контрактов.

Владимир Попов, глава юридической компании в IT-сфере Synergis. Он рассказал о современных технологических тенденциях, философии блокчейна и поделился своим мнением о том, как технология распределенных реестров будет меняться в будущем.

Анатолий Поединцев, сооснователь и технический директор независимого рейтингового агентства ICORating, сфокусировал свое внимание на первичном размещение токенов. Он рассказал, какие изменения ждут сферу в 2018 году, а также объяснил, насколько важна экспертная оценка проекта перед токенсейлом.

Евгений Павлов, глава отдела продаж Russia/CIS, Bitfury Group, посвятил свой доклад применению блокчейна в государственных реестрах. Эксперт привел примеры реализации пилотных блокчейн-проектов на платформе Exonum для земельных реестров, сферы здравоохранения, идентификации личности и систем поставок.

Демозона блокчейн-проектов

Большим успехом у гостей мероприятия пользовалась выставка софта и оборудования. Главными экспонентами стали трейдинговые платформы, поставщики оборудования для майнинговых ферм, разработчики специального программного обеспечения.

Среди компаний, которые представили свои стенды:

DASH – блокчейн-платформа с анонимными транзакциями и одноименной криптовалютой;

RCNTEC – разработчик hardware-решений для управления электропитанием;

CoinLoan – система, предоставляющая займы фиатными деньгами под залог криптоактивов;

Miner Land – поставщик специализированной аппаратуры для добычи криптовалют.

До встречи на следующей Blockchain Conference! В 2018 году мы запланировали более 20 конференций, посвященным блокчейну, криптовалютам и ICO. На очереди Бангалор, Стамбул, Бангкок и Таллин.