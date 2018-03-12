Blockchain Conference St. Petersburg состоялась
Известные блокчейн-специалисты и гуру криптовалютного рынка, юристы и трейдеры, законодатели и разработчики собрались 13 февраля на третьей Blockchain Conference St. Petersburg, посвященной актуальным трендам криптоиндустрии, развитию блокчейна и ICO.
Лучшие специалисты в индустрии криптовалют поделились с гостями конференции не только своими знаниями и практическим опытом, но и инсайдерской информацией, обсудили проблемы и ошибки отрасли, а также рассмотрели кейсы интеграции блокчейна в бизнес-процессы.
Генеральным спонсором мероприятия стала децентрализованная криптобиржа Deex.exchange.
Темы и спикеры
12 российских и зарубежных криптоэкспертов рассказали о применении блокчейна в реальном бизнесе, законодательном регулированием криптовалют, блокчейна и токенсейлов, поделились опытом проведения успешного ICO.
На конференции выступили:
Игорь Матюхин, член экспертного совета по законодательному обеспечению развития финтеха в РФ при комитете Госдумы по финансовому рынку. Спикер рассказал о мировых трендах блокчейн-технологии и криптовалют в 2018 году, а также сделал прогноз о развитии блокчейн-индустрии.
Александр Тюльканов, старший менеджер по оказанию юридических услуг для технологических проектов в Deloitte, объяснил правовые аспекты, связанные с ICO и исполнением смарт-контрактов.
Владимир Попов, глава юридической компании в IT-сфере Synergis. Он рассказал о современных технологических тенденциях, философии блокчейна и поделился своим мнением о том, как технология распределенных реестров будет меняться в будущем.
Анатолий Поединцев, сооснователь и технический директор независимого рейтингового агентства ICORating, сфокусировал свое внимание на первичном размещение токенов. Он рассказал, какие изменения ждут сферу в 2018 году, а также объяснил, насколько важна экспертная оценка проекта перед токенсейлом.
Евгений Павлов, глава отдела продаж Russia/CIS, Bitfury Group, посвятил свой доклад применению блокчейна в государственных реестрах. Эксперт привел примеры реализации пилотных блокчейн-проектов на платформе Exonum для земельных реестров, сферы здравоохранения, идентификации личности и систем поставок.
Демозона блокчейн-проектов
Большим успехом у гостей мероприятия пользовалась выставка софта и оборудования. Главными экспонентами стали трейдинговые платформы, поставщики оборудования для майнинговых ферм, разработчики специального программного обеспечения.
Среди компаний, которые представили свои стенды:
DASH – блокчейн-платформа с анонимными транзакциями и одноименной криптовалютой;
RCNTEC – разработчик hardware-решений для управления электропитанием;
CoinLoan – система, предоставляющая займы фиатными деньгами под залог криптоактивов;
Miner Land – поставщик специализированной аппаратуры для добычи криптовалют.
До встречи на следующей Blockchain Conference! В 2018 году мы запланировали более 20 конференций, посвященным блокчейну, криптовалютам и ICO. На очереди Бангалор, Стамбул, Бангкок и Таллин.
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