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Москвичам покажут "Балет в артефактах"

На Тишинке в 48-й раз откроется выставка-ярмарка "Блошиный рынок"

Это произойдет с 22 по 25 марта. Любимый жителями столицы художественный проект всегда впечатляет разнообразием: от кружевных салфеток до дизайнерских светильников 60-х годов, от мельхиоровых подстаканников до изящных деревянных этажерок, – здесь можно найти любой достойный предмет.


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Спецпроект выставки "Балет в артефактах" – о важнейшем из искусств, под эгидой которого пройдет 2018 год. Балет в России все еще больше чем балет. Тема благодатная: среди выставочных экспонатов ожидаются фарфоровые танцовщицы, старинные фотографии балерин императорских театров, картины Кати Медведевой и многие другие артефакты.

Экспозиция будет дополнена живыми историями артистов балета. Например, Илзе Лиепа (российская балерина, народная артистка России) хранит самые настоящие кастаньеты, с которыми она выходила в роли Мерседес в балете "Дон Кихот", собирает фотографии и эскизы костюмов.

Андрей Меркурьев (ведущий солист Большого театра) раньше коллекционировал предметы в форме звезд, а у Игоря Колба (премьера Мариинского театра) приличная коллекция афиш и программок. Кстати, они оба не упускают возможность посетить подобные рынки во время гастролей.

Коллекционеры привычно включают "Блошиный рынок" на Тишинке в свое расписание, а для новых гостей это как минимум отличное настроение на весь день. Можно купить билет на открытие – чтобы окунуться в атмосферу закрытого винтажного праздника, но и в обычный выставочный день скучно не будет.

Гравюры, посуда, винтажные очки и сумки, фурнитура, пластинки, этника, подсвечники и статуэтки, телефоны и пишущие машинки, а также множество предметов, назначение которых никогда не угадаешь, – время здесь летит незаметно.


VIP-открытие выставки состоится 21 марта в 19:00 по адресу: Тишинская площадь, дом 1.

График работы выставки: 22 и 23 марта – с 12:00 до 21:00, 24 марта – с 11:00 до 21:00, 25 марта – с 11:00 до 20:00.

Стоимость билета: 200 руб., для детей до 16  лет – вход бесплатный. Билет на VIP-открытие стоит 1 тыс. рублей.

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