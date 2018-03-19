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Два билета на InSpace Forum по цене одного

Акция проходит только пять дней - до 20 марта нужно успеть

С 15 по 20 марта два билета на InSpace Forum можно приобрести по цене одного. Вместо 20 тыс. руб. нужно отдать всего 10 тысяч.

InSpace Forum 2018 – международный форум по коммерческой космонавтике и беспилотным летательным аппаратам. На конференции будут обсуждаться вопросы развития космического бизнеса, новые технологии в отрасли, космический туризм и многое другое.

Событие пройдет 21 марта.

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