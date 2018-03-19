Шедевры трех столетий: от Штрауса до мелодий Голливуда

Оркестр "Венской императорской филармонии" привезет в Россию лучшие произведения музыкальной Австрии

Блистательная Вена заслуженно гордится изысканными традициями, сохранившимися со времен Австро-Венгрии. А самой яркой из них является проведение императорских балов в роскошных интерьерах исторических дворцов под звуки классической музыки.

"Венская императорская филармония" – один из хранителей таких традиций. В составе коллектива – 30 высокопрофессиональных музыкантов, имеющих опыт работы в ведущих оркестрах мира и отобранных в коллектив после слепых прослушиваний.

Популярность "Венской императорской филармонии" в России подтверждается аншлагами в концертных залах и восторженными отзывами зрителей. Теперь оркестр привезет в нашу страну новую программу.

"Мы решили рассказать историю развития музыки, но не посредством долгих научных лекций, а на примере самого живого материала – музыкальных произведений", – рассказал профессор Венской музыкальной академии, директор Венской музыкальной школы для одаренных детей и дирижер "Венской императорской филармонии" Карл Корак.

"Музыка – это живой материал, она не появляется вдруг, она отражение нашей реальности и той эпохи, в которой она была написана. Она пластична, и этой ее свойство легло в основу нашей программы. Мы начнем с узнаваемых мелодий любимых венцев – Штрауса, Моцарта и Гайдна и плавно перенесем зрителя в наши дни, к музыке, которая стала символом эпохи современников – мелодиям Голливуда. Назовите это музыкальной машиной времени. Именно так мы это и задумали", – отметил он.

Оркестр "Венской императорской филармонии" основан в честь 200-летия Венского императорского бала, собравшего весь мировой свет. Оркестр является культурным послом Вены в мире, сочетая уникальным образом две цели: сохранения традиции венского стиля и расширения музыкального кругозора.

Концерт состоится в Светлановском зале Московского международного дома музыки 24 марта в 19:00. Дирижер – Карл Корак.