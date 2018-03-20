Театр армии открывает экспериментальную сцену
"Под экспериментальную сцену был отдан бывший бутафорский цех Театра армии. В ходе капитального ремонта, длившегося почти год, нам удалось создать современное пространство, сохранив при этом атмосферу и преемственность академического театра. Теперь здесь молодые режиссеры и актеры смогут творить, экспериментировать, выражать себя. Мы очень надеемся, что наша трансформация привлечет в театр новую молодую аудиторию", – рассказал об открытии новой сцены директор театра Иван Чурсин.
Экспериментальное пространство получилось не большое – в зале 75 мест, но очень уютное и мотивирующее молодых режиссеров к творчеству.
В настоящее время в репертуаре Экспериментальной сцены семь спектаклей:
"Пятая колонна", режиссер Галина Зальцман;
"Ночная повесть", режиссер Татьяна Морозова (спектакль третьего курса Учебного театра РАТИ (ГИТИС) под руководством Бориса Морозова;
"Похищение", режиссер Сергей Смирнов;
"Омлет", режиссер Александр Вислов;
"Диссидент", режиссер Глеб Черепанов;
"Метод Гренхольма", режиссер Татьяна Морозова;
"До режиссера", авторский проект Владимира Еремина.
Репертуар экспериментальной сцены будет расширяться.
Помимо спектаклей в новом пространстве планируется проводить творческие вечера,
мастер-классы, встречи с режиссерами и артистами.
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