Театр армии открывает экспериментальную сцену

В новом пространстве будут проходить спектакли, творческие вечера, мастер-классы, встречи с режиссерами и артистами

"Под экспериментальную сцену был отдан бывший бутафорский цех Театра армии. В ходе капитального ремонта, длившегося почти год, нам удалось создать современное пространство, сохранив при этом атмосферу и преемственность академического театра. Теперь здесь молодые режиссеры и актеры смогут творить, экспериментировать, выражать себя. Мы очень надеемся, что наша трансформация привлечет в театр новую молодую аудиторию", – рассказал об открытии новой сцены директор театра Иван Чурсин.

Экспериментальное пространство получилось не большое – в зале 75 мест, но очень уютное и мотивирующее молодых режиссеров к творчеству.

В настоящее время в репертуаре Экспериментальной сцены семь спектаклей:

"Пятая колонна", режиссер Галина Зальцман;

"Ночная повесть", режиссер Татьяна Морозова (спектакль третьего курса Учебного театра РАТИ (ГИТИС) под руководством Бориса Морозова;

"Похищение", режиссер Сергей Смирнов;

"Омлет", режиссер Александр Вислов;

"Диссидент", режиссер Глеб Черепанов;

"Метод Гренхольма", режиссер Татьяна Морозова;

"До режиссера", авторский проект Владимира Еремина.

Репертуар экспериментальной сцены будет расширяться. Помимо спектаклей в новом пространстве планируется проводить творческие вечера, мастер-классы, встречи с режиссерами и артистами.

