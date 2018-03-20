Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Театр армии открывает экспериментальную сцену

Фото: teatrarmii.ru
В новом пространстве будут проходить спектакли, творческие вечера, мастер-классы, встречи с режиссерами и артистами

"Под экспериментальную сцену был отдан бывший бутафорский цех Театра армии. В ходе капитального ремонта, длившегося почти год, нам удалось создать современное пространство, сохранив при этом атмосферу и преемственность академического театра. Теперь здесь молодые режиссеры и актеры смогут творить, экспериментировать, выражать себя. Мы очень надеемся, что наша трансформация привлечет в театр новую молодую аудиторию", – рассказал об открытии новой сцены директор театра Иван Чурсин.

Экспериментальное пространство получилось не большое – в зале 75 мест, но очень уютное и мотивирующее молодых режиссеров к творчеству.

В настоящее время в репертуаре Экспериментальной сцены семь спектаклей:

"Пятая колонна", режиссер Галина Зальцман;

"Ночная повесть", режиссер Татьяна Морозова (спектакль третьего курса Учебного театра РАТИ (ГИТИС) под руководством Бориса Морозова;

"Похищение", режиссер Сергей Смирнов;

"Омлет", режиссер Александр Вислов;

"Диссидент", режиссер Глеб Черепанов;

"Метод Гренхольма", режиссер Татьяна Морозова;

"До режиссера", авторский проект Владимира Еремина.

Репертуар экспериментальной сцены будет расширяться. Помимо спектаклей в новом пространстве планируется проводить творческие вечера, мастер-классы, встречи с режиссерами и артистами.  

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Путин мобилизовал запасников

Президент России подписал указ о двухмесячных военных сборах

Британцы повлияли на выборы по всему миру

Журналисты разоблачили компанию, связанную с президентом США Дональдом Трампом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей