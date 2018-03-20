Дарья Середа: "Когда я вижу, как пара танцует от души, у меня мурашки бегут по коже"
Участники встретятся в Государственном Кремлевском дворце 14 апреля в 18:00. Организатор и ведущий мероприятия – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов.
В числе сильнейших профессиональных пар на турнире выступит итальянский дуэт Мануэль Фригетто и Дарья Середа. В преддверии Кубка мира Дарья рассказала корреспонденту "Утра" о кремлевских турнирах, о месте танцев в жизни пары и о многом другом.
"Мы были приятно удивлены тем, что нас все поддерживали"
Впервые мы танцевали в Кремле год назад на чемпионате Европы. Нам очень понравился турнир. Приезжали мои родители, им тоже очень все понравилось. И сам зал, и атмосфера. Было великолепное освещение на паркете. И оркестр – живая музыка. Было очень приятно танцевать. Мы были приятно удивлены тем, что нас все поддерживали. Мы впервые танцевали на этом турнире, и русская публика нам аплодировала, улыбалась, поддерживала. Это было очень приятно. Мануэлю тоже понравилось очень. Он сказал, что было большим счастьем танцевать в такой атмосфере, где и музыка, и видео, и свет, и зал очень красивые. А главное, что зрители не просто смотрят и едят, а аплодируют, эмоционально откликаются на то, что мы делаем на паркете.
Конечно, мы хотим в Кремле станцевать так, чтобы получить максимальный результат. Это всегда важно. Но самое главное – как мы станцуем, какие впечатления оставим у зрителей и у судей. Мы всегда стараемся показать самый высокий уровень танца. Особенно на таких турнирах, куда нас приглашают.
В этот раз тоже родители планируют приехать. Москва для них ближе, чем места, где проходят другие турниры. Я всегда стараюсь пригласить семью в Москву. Мы редко видимся с родными, потому что мы с Мануэлем сейчас живем в Гонконге. Хотелось бы видеть семью чаще. Поэтому используем каждую возможность. И еще поэтому нам так нравится танцевать в Кремле со своей группой поддержки.
"История любви между мужчиной и женщиной – главная наша
тема"
Мануэль начинал танцевать в Италии в Бассано-дель-Граппа. Семь лет назад он переехал в Гонконг. Я начала танцевать в Сумах в пять лет, потом переехала в Харьков, жила шесть лет там. С 13 до 16 лет я вообще не танцевала. И потом Гонконг.
Мы встретились почти четыре года назад. Все началось с личных отношений, с чувств. А потом решили, что будем танцевать вместе и встали в пару полтора года назад в июле 2016 года, после Блэкпула. Это было наше общее решение.
Мне кажется вначале нам было легче, все получалось на эмоциях, на чувствах. А потом мы стали больше уходить в детали, много стали работать, развиваться и стали возникать некоторые сложности. Но сейчас уже все наладилось. У всех же бывают и черные, и белые полосы. Вот у нас тоже какая-то черная полоса была, а теперь сменилась белой.
Наши взаимоотношения, наши чувства видны в нашем танце. История любви между мужчиной и женщиной – главная наша тема. Думаю, у нас хорошо получается ее раскрывать, и это наша сильная сторона. Сильный мужчина, сексуальная женщина, плюс яркая индивидуальность каждого из нас.
Мануэл Фригетто и Дарья Середа. Фото: Юрий Коныжев
Как и у всех у нас бывают разногласия. И мы стараемся оставить решение таких спорных вопросов нашим тренерам и с ними все это преодолевать. Главное – что любые споры в конечном счете идут на пользу нашему делу. В них всегда рождается какая-то новая истина, и мы двигаемся дальше в нашем развитии.
"Румба – это танец любви"
Нам обоим нравится румба и самба, потому что румба – это танец любви, в ней много чувств, которые мы любим выражать на паркете. А в самбе важнее физическая сторона – язык тела. Она ритмична, позволяет больше импровизировать.
Вообще я люблю не только латину. Но у моего первого партнера не получался стандарт, и у нас результат в европейских танцах не так хорошо шел, как в латине, поэтому мы решили танцевать латиноамериканскую программу. А Мануэль только совсем маленьким немного пробовал себя в стандарте, но потом сразу в латину перешел и с тех пор только эту программу танцует.
"Танцы как пища, как воздух – всегда необходимы"
Мы думаем о танцах всегда. Иногда просыпаемся ночью и начинаем танцевать. Например, если мы меняем какую-то хореографию, мы можем ночью проснуться и в квартире начать танцевать, обдумывать что мы можем поменять, придумывать какие-то шаги, или технику отрабатывать.
Много времени уделяем разработке костюмов. Всегда совместно обдумываем наши будущие наряды. Для меня очень важно знать, какое у меня будет платье, как оно будет на мне сидеть. Я непременно должна его попробовать перед турниром. Мануэль тоже всегда обязательно пробует сначала новый костюм. Но не обязательно это один стиль. Мы экспериментируем и пытаемся найти то, что нам больше нравится.
Мы постоянно живем танцами. Мы разговариваем о танцах с нашими друзьями. Иногда бывает, что хочется переключиться. И если у нас выпадают выходные, мы договариваемся, что не будем думать о танцах, чтобы успеть по ним соскучиться. Но все равно мысли внезапно выскакивают. Танцы как пища, как воздух необходимы и всегда присутствуют в нашей голове, в нашей душе.
Если бы жизнь сложилась так, что я не занялась бы танцами, я бы, наверное, пошла учиться в какую-нибудь ветеринарную академию. Я очень люблю животных. В Украине очень много бездомных собак и кошек. Очень хочется как-то эту ситуацию менять. Вот это могло бы стать моим главным занятием, если бы не танцы. Но пока я свою жизнь без танцев не представляю.
Мануэл Фригетто и Дарья Середа. Фото: Аркадий Чигинов
"Хотелось бы чтобы было больше свободы в танцевании"
К сожалению, в плане судейства все непредсказуемо всегда и непонятно. У нас такой вид, где судьи очень по-разному оценивают. Кому-то одно нравится, кому-то другое. Нет определенных правил, все зависит от вкуса конкретного человека, который судит турнир. Конечно, спортивные танцы сложно оценивать, это не бег, где кто первый прибежал, тот и чемпион. Поэтому нет единых критериев. Никогда не знаешь, на что ориентироваться, на что делать акцент. И в этих попытках угодить чьему-то вкусу теряется, свобода, то что так важно в латиноамериканских танцах. Хотелось бы чтобы было больше свободы в танцевании, и наши танцы больше походили именно на настоящие латиноамериканские, как сальса, чтобы в наших движениях была видна свобода.
Самое важное в танцах – наслаждаться. Мне нравится видеть, когда люди танцуют в паре и живут этим моментом, растворяются друг в друге. Когда танцоры на паркете присутствуют телом и душой. Когда я вижу, как пара наслаждается танцем, танцует от души, у меня мурашки бегут по коже. Всем участникам Кубка мира в Кремле я желаю никогда не терять вот это понимание того, почему мы танцуем, почему мы хотим танцевать, эту любовь к танцу! А тогда и результаты будут обязательно!
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