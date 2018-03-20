Moscow Blockchain School предлагает двухдневный курс
Политика первого экономическом вузе страны направлена на развитие криптоиндустрии в стране и полностью совпадает со взглядами команды MBS.
Moscow Blockchain School (MBS) предлагает для участников двухдневный курс, который позволит полностью разобраться в устройстве Blockchain-технологии и криптовалюты с нуля, даст качественный базис и полное понимание новой индустрии.
Программа курсов MBS адаптирована для людей, не владеющих информацией о криптовалютном мире и не имеющих представления о структуризации и принципах работы технологии Blockchain. Преподаватели MBS - настоящие фанаты и мастера своего дела, каждый преподаватель клуба имеет огромный многолетний опыт в своей сфере деятельности, может основываясь на практике давать ценный знания участникам клуба, которые помогут им начать взаимодействовать с миром криптовалют и развить свои знания до мастерства.
Целью MBS является создание доступной площадки для изучение Blockchain-технологии и методов взаимодействия с криптовалютами. На сегодняшний день в мире складывается неясное порой обманное видение о криптоваолютах и Blockchain-технологии. MBS стремится развеять эти рамки и сделать познание нового мира цифровой экономики доступной всем.
Участники клуба по завершению курсов владеют и в полной мере оперируют всеми базовыми знаниями, которые помогают им начать вести бизнес в сфере криптовалюты, делать первые шаги в трейдинге, майнинге и инвестициях. Курс MBS дает грамотное и обоснованное понимание криптовалюты, которые дают мощный толчок в в развитии участников клуба и последующей монетизации своих знаний, а постоянные ежемесячные тренинги и дополнительные курсы, которые предоставляются участникам клуб бесплатно, помогают им развиваться и наращивать свою базу знаний, повышать уровень владения вплоть до мастерства.
Одним из значимых аспектов курсов MBS является всеобщая доступность. Помимо прямого обучения и общения с преподавателями на курсах предусмотрены Online-трансляции для жителей из регионов, которые помогут им изучать мир криптовалют и и Blockchain-технологии на расстоянии из любой точки мира.
Помимо знаний участники клуба получают ценные знакомства и связи, которые заводят в процессе обучения и общения с настоящими "акулами" криптовалютного мира– преподавателями MBS, которые всегда открыты для постоянных бесед и всегда рады ответить на все вопросы учеников.
Новая волна курсов от Moscow Blockchain School стартует 23 марта в РЭУ им.Плеханова. Полную информацию о преподавателях, курсах и билетах можно найти на сайте школы
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