ММДМ подготовил сюрпризы

В Доме музыки встретятся Моцарт Малер и... фетишист

Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова представит программу из сочинений Моцарта и Малера в рамках своего традиционного абонемента "Шедевры на все времена №2". Концерт пройдет в Светлановском зале Московского международного дома музыки 23 марта. В качестве солистов выступят сопрано Надежда Гулицкая и пианист Та-Юнг Ким (Южная Корея).

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России предлагают изысканную программу австро-немецкой классической и позднеромантической музыки: прозвучит самый известный фортепианный концерт Моцарта, а кульминацией вечера станет исполнение Четвертой симфонии Густава Малера – композитора, чьи симфонические опусы регулярно звучат в исполнении Спивакова-дирижера и возглавляемого им оркестра.

"В симфониях Малера ключом к их раскрытию, помимо романтической лирики, стали многочисленные бытовые жанры, введенные австрийским мастером иногда вопреки хорошему вкусу. Спиваковские трактовки неожиданно сделали эту музыку хорошо доступной для восприятия, при строжайшем следовании "букве" сложнейших партитур… Спиваков добавил и истинно венского шарма, и настоящей романной любви", – рассказала о прочтении Владимиром Спиваковым опусов Малера музыковед Валентина Холопова.

В качестве солиста в этот вечер выступит корейский пианист-виртуоз, живущий ныне в Германии, Та-Юнг Ким. Для российской публики это относительно новое имя, однако оно заслуживает самого пристального внимания. Ким – лауреат самых престижных международных конкурсов – в Хамамацу, им. Маргерит Лонг в Париже, им. королевы Елизаветы в Брюсселе и ряда других. Он получил образование в Сеуле и Мюнхене, стажировался в Московской консерватории. Летом прошлого года он гастролировал с Владимиром Спиваковым и Национальным филармоническим оркестром в Бельгии. В Москве артисты выступят совместно впервые.

А в Театральном зале ММДМ 23 марта покажут оригинальный театральный спектакль "Фетишист" режиссера Василия Бархатова. Главные роли в постановке, в основу которой легла пьеса Максима Курочкина об одной из самых необычных историй любви, исполнят Сати Спивакова и Андрей Фомин.

Необычный, во многом экспериментальный, спектакль для двоих – это первая совместная работа актеров Сати Спиваковой, Андрея Фомина и режиссера Василия Бархатова. Смелая театральная фантазия возникла в результате их сотрудничества с драматургом Максимом Курочкиным.

Каждый участник спектакля вносил свое видение в эту необыкновенную историю любви. "Любой спектакль – это все равно всегда личная история. Можешь это признавать или не признавать, кокетничать или не кокетничать. Это может быть девяносто девять процентов твоих интимных подробностей или один процент, но он должен быть", – объяснил Василий Бархатов.

В спектакле сплелись воедино и романтическая комедия, драма и даже детектив. По сюжету главный герой встречает взбалмошную незнакомку из своего прошлого, между ними завязывается роман, который сильно меняет привычный уклад жизни мужчины. Ответ на все вопросы и загадки зрители получат лишь в финале.

Участники спектакля называют постановку "дружеским проектом".: "Фетишист" – достаточно новый проект, хочется, чтоб он вырос и пожил, хочется поиграть его как можно дольше. Присутствие партнера или партнеров на сцене — это огромное счастье, по крайней мере для меня! Я вообще человек команды", – отметила Сати Спивакова.

Спектакль создан при участии и поддержке основателя и директора Художественного Фонда RuArts Марианны Сардаровой.