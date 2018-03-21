Как выбрать лучшую кровать для спальни

Давно прошли те времена, когда потребителю приходилось покупать только то, что было на прилавках

Сегодня десятки тематических магазинов предлагают сотни товаров разных ценовых категорий, не только отечественных, но и импортных. Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте мебели для спальни. Давайте, учитывая ассортимент, поговорим о ключевых моментах выбора важнейшего предмета любой спальни – кровати.

Производитель

Рекомендуем обратить внимание на ту мебель, которую производят российские фабрики, в особенности на те, которые работают в партнерстве с белорусскими поставщиками. Желательно сразу обратиться в официальное представительство крупного мебельного холдинга, получив доступ к минимальным ценам без посреднических комиссий, официальным скидкам, гарантиям, условиям обмена, возврата и так далее. Отметим, что в каталогах зарекомендовавших себя производителей белорусской мебели вы найдете и спальные коллекции, и самостоятельные модели кроватей, сможете посоветоваться с консультантами, а также оформить заказ "нестандарта".

Материал

Определяющий критерий выбора для кровати – это сырье, из которого она изготовлена. Материал определят и стоимость, и срок службы, даже комфорт использования. Если говорить о лучших кроватях, то они обычно собираются из массива дерева – это экологически чистый, привлекательный внешне материал. Следующие в списке – это шпонированный или ламинированный ДСП или МДФ. Кровати из упомянутых материалов стоят дешевле, но имеют свои минусы. Среди экзотических вариантов можно отметить модели кроватей из плетеных материалов или кованого металла.

К слову, материал обивки также играет свою роль – как эстетическую, так и ценообразующую. Выбор тканей для обивки изголовья, а иногда и всего корпуса кровати, просто огромен. Это может быть искусственная или натуральная кожа, синтетический нетканый материал или дорогая ткань.

Конструкция

Кровати могут быть, как с изголовьем и изножьем, так и без них. Обычно кровати стоят на полу либо на ножках, либо на царге, то есть раме корпуса. Кровати также отличаются высотой, на которой расположена спальная поверхность.

Опционально кровать может комплектоваться подъемным механизмом, который позволяет эффективно использовать пространство спальни, но делает саму кровать дороже. Альтернативой подъемному механизму могут стать скрытые бельевые ниши или выкатные ящики в основании кровати.

Дизайн

Крупные производители мебели нацелены на самую широкую аудиторию, поэтому в их В каталогах вы наверняка найдете ассортимент кроватей для любого интерьера: от классического до моделей модерн и хай-тек. Это могут модель с минималистичным изголовьем или наоборот кровати с массивными элементами, дизайнерские модели с дорогой обивкой или благородные кровати из массива ценных пород дерева с резьбой.