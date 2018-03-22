Москвичей ждет новое музыкальное открытие

В Зале имени Чайковского пройдет необычный концерт

Он состоится в воскресенье, 25 марта. На сцену выйдут известные певцы. Артистический директор – Юрий Башмет.

В концерте прозвучат сочинения, премьеры которых состоялись в феврале на XI Зимнем международном фестивале искусств.

Среди участников концерта – Сергей Крылов (скрипка), Ольга Кульчинская (сопрано), Валерия Абрамова (скрипка), Массимо Мерчелли (флейта, Италия).

Известный актер Михаил Ефремов выступит в роли чтеца в исполнении нового сочинения Александра Чайковского "Слово о полку Игореве", написанного для симфонического и народного оркестров, чтеца и солирующего альта.

Прозвучат новая пьеса Алексея Сюмака для альта и струнного оркестра, и "Путешествие по оркестру" Кузьму Бодрова. Юрий Башмет примет участие в концерте в качестве солиста и дирижера.





Среди коллективов, которые выступят на гала-концерте, Камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Государственный академический русский народный ансамбль им. Л. Зыкиной "Россия".

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи – один из ярчайших примеров, как можно сегодня создать в России культурный проект мирового масштаба и всего за 10 лет добиться признания в мировом культурном сообществе.

Начало концерта в 19:00