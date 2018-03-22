В Татарстане пройдет выставка криптоферм 2018

Казань примет долгожданный экспофорум BlockchainExpoFarm

Уже 14 апреля в технопарке в сфере высоких технологий IT-парк города состоится долгожданный экспофорум "BlockchainExpoFarm", который представит на площадке майнинг-оборудование финтех компаний.

Майнинг - пик нагрузки вычислительных решений в ХХI веке. И каждая компания представит свои конкурентоспособные решения в области майнинга. Заявку на участие можно оставить на сайте.

Каждый посетитель рассмотрит последние образцы майнинг-оборудования 2018 г. и лично познакомится с компаниями в этой области, которые специализируются на сборке готовых майнинг-ферм, облачного майнинга и компаний на блокчейне.



Спикеры рассмотрят темы: криптобиржи, криптовалюты и крипто-трейдинг, фьючерсы на криптовалют, скрытый майнинг на предприятии, облачный майнинг и смежные темы области. Резиденты мероприятия, расскажут о преимуществах, рентабельности и прогнозах на 2018 год.

VAFF – компания, специализирующаяся на проведении ивентов в сфере высоких технологий с 2018 года.