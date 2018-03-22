В Татарстане пройдет выставка криптоферм 2018

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Уже 14 апреля в технопарке в сфере высоких технологий IT-парк города состоится долгожданный экспофорум "BlockchainExpoFarm", который представит на площадке майнинг-оборудование финтех компаний.
Майнинг - пик нагрузки вычислительных решений в ХХI веке. И каждая компания представит свои конкурентоспособные решения в области майнинга. Заявку на участие можно оставить на сайте.
Каждый
посетитель рассмотрит последние образцы майнинг-оборудования 2018 г. и лично
познакомится с компаниями в этой области, которые специализируются на сборке
готовых майнинг-ферм, облачного майнинга и компаний на блокчейне.
Спикеры рассмотрят темы: криптобиржи, криптовалюты и крипто-трейдинг, фьючерсы на криптовалют, скрытый майнинг на предприятии, облачный майнинг и смежные темы области. Резиденты мероприятия, расскажут о преимуществах, рентабельности и прогнозах на 2018 год.
VAFF – компания, специализирующаяся на проведении ивентов в сфере высоких технологий с 2018 года.
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