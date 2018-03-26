На Тишинке выставили коллекционный фарфор
Гостям выставки была представлена большая коллекция фарфоровых статуэток знаменитых балерин и танцовщиков: Майи Плисецкой, Галины Улановой, Рудольфа Нуреева, Татьяны Красавиной, Михаила Фокина и многих других знаковых фигур важнейшего из искусств.
"В этот раз мы говорим о балете. Мы собрали экспозицию, в которую вошли костюмы Большого театра, старинные фотографии актрис императорских театров, книги о балете, программы и афиши, живопись и графику XIX – XX веков", – рассказала о спецпроекте директор выставки Марина Смирнова.
В выставке приняли участие более 150 экспонентов с предметами старины из Франции, Голландии, Англии, Германии, Канады, Бельгии и других стран. И нужно было постараться, чтобы пережить эстетический и культурный восторг и остановиться на вещах, которые давно хотелось приобрести для декора дома: антикварных и винтажных светильниках, монументальных лампах XX в., достойных образцах мебели и предметах интерьера, или уникальных куклах, которым подчас более 100 лет.
Коллекционеры привычно включают "Блошиный рынок" на Тишинке в свое расписание, а всем гостям обеспечено хорошее настроение на весь день. Гравюры, посуда, винтажные очки и сумки, фурнитура, пластинки, этника, подсвечники и статуэтки, телефоны и пишущие машинки, а также множество предметов, назначение которых никогда не угадаешь, – время здесь летит незаметно и скучно не будет.
График работы выставки: 22 и 23 марта с 12:00 до 21:00, 24 марта с 11:00 до
21:00, 25 марта с 11:00 до 20:00.
Стоимость входного билета: 200 руб., для лиц до 16 лет – бесплатно.
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