Криптовалюта за 60 минут
Мероприятие запланировано на 17 – 18 апреля. В его рамках состоится открытый лекторий для держателей криптовалюты и тех, кто только собирается купить свой первый коин.
Разработчики, пытаясь повторить успех биткоина, а также исправляя его недостатки, наполнили рынок разнообразными криптовалютами. Согласно прогнозам экспертов, только в 2018 г. будет создано на 40% проектов больше, чем в 2017 году.
Гости лектория узнают лучше, что происходит на криптовалютном рынке, получат представление о трейдинге и научатся пользоваться электронным кошельком.
Ведущим лектория станет спикер конференции Blockchain Conference Moscow – трейдер сообщества онлайн-инвесторов iTuber Игорь Порох, который подробно расскажет
– как открыть кошелек для криптовалюты;
– какую информацию можно разглашать, владея кошельком, а какую – нет;
– как покупать криптовалюту;
- как расплачиваться криптовалютой (к примеру, за токены на ICO).
Лекторий будет проходить с 12:00 до 13:00 в питч-зоне Blockchain Conference Moscow. У посетителей также будет возможность наблюдать за ICO Champ – соревнованием проектов, которые выходят на ICO или находятся в процессе токенсейла.
Вход на практикум свободный при условии регистрации на выставку.
Подробнее прочитать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте Blockchain Conference Moscow.
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