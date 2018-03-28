Незнакомый взгляд знакомых лиц

В Москве представят новый музыкально-поэтический проект

Культурный центр "Москвич" 5 апреля объединит семь молодых актеров, стихи современных поэтов и мелодии разных направлений в живом исполнении от "Simple music band".

Когда-то мы перестали слышать себя и начали играть придуманные роли. Мы стали теми, кем не являемся. "#ГЛУХИЕСОГЛАСНЫЕ" – музыкально-поэтический проект о внутреннем бунте. Это новый взгляд на самих себя отраженный в рифмах современных поэтов и живой музыке от "Simple music band".

Под увеличительным стеклом современной поэзии, известные в жанре комедии актеры, раскроют самые потаенные и уязвимые стороны своей души. Это попытка освободиться от шаблонов о самих себе и дать другим взглянуть на себя по-новому.

В спектакле прозвучат стихи современных поэтов Бориса Рыжего, Тимура Кибирова, Игоря Иртеньева, Владимира Горохова, Ивана Ахметьева, Дмитрия Воденникова, Линора Горалика, Александра Еременко, Александра Вулых, Юрия Гуголева, Михаила Поздняева, Санджара Янышева, Анны Русс, Глеба Шульпякова, Олега Груза, Али Кудряшовой, Веры Полозковой, Дмитрия Быкова, Сергея Гандлевского и Федора Сваровского.

Задействованы Станислав Беляев (актер МХТ имени А.П. Чехова, Театра наций, Московского театра мюзикла), Кирилл Лопаткин (актёр, шоумен, преподаватель риторики), Владимир Моташнёв (актер московского драматического театра имени А.С. Пушкина), Денис Дорохов (актер, чемпион высшей лиги МС КВН в составе), Вячеслав Макаров (чемпион высшей лиги МС КВН в составе команды команды "Камызяки"), Надежда Сысоева (актриса, певица, одна из участниц шоу Comedy Woman), Анастасия Панина ( актриса Московского драматического театра имени А.С. Пушкина), Дмитрий Волков (музыкальный руководитель "Simple music band").

Начало спектакля в 19:30.