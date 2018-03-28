Ave Maria и реквием Моцарта

В Московском доме музыки раскроют мир человеческих переживаний

На концерте в Светлановском зале прозвучат лучшие произведения И.С.Баха, Ш.Гуно, Ф.Шуберта, Дж.Каччини, П.Масканьи, А.Пьяццоллы, В.А.Моцарта. Их исполнят Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", дирижер Фабио Мастранджело, солисты Дарья Зыкова, сопрано, Ирина Долженко, меццо-сопрано, Марат Гали, тенор, Александр Науменко, бас, и Академический большой хор "Мастера хорового пения".

Во все времена тема материнской любви, воплощенная в произведениях искусства, рождала в людях самые глубокие чувства. Творения великих поэтов, художников и композиторов, посвященные теме возвышенной любви, олицетворяли единение вечного и прекрасного. "Ave Maria, gratia plena" – этими словами, согласно Евангелию от Луки, Архангел Гавриил приветствует Марию и возвещает ей непорочное зачатие. Католический гимн на этот текст был канонизирован на Тридентском Соборе в середине XVI века. На протяжении последующих веков многие композиторы обращались к этому тексту и создавали, каждый в своем стиле и в соответствии с традициями эпохи, бессмертные сочинения. Лучшие из них прозвучат в этом концерте.

"Реквием" Моцарта – одно из величайших творений человеческого духа. Несмотря на канонический текст, "Реквием" Моцарта далек от богослужебного культа. Моцарт раскрывает глубочайший мир человеческих переживаний – душевное смятение, умиротворенный покой, возвышенную скорбь. Все произведение проникнуто высоким гуманизмом, страстной любовью к человеку, горячим сочувствием к его страданиям. Реквием, которому Моцарт посвятил последние мгновения своей жизни, является одной из вершин его творчества.

Начало концерта в 19:00. Билеты и специальные скидки на сайте оркестра.