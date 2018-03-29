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В Москве стартует World Blockchain Summit

Фото: facebook.com/tresconblockchainforum
Мероприятие состоится в конце следующего месяца

Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) поддерживает World Blockchain Summit.

Саммит будет проходить в Москве 26 – 27 апреля.

РАКИБ занимает одну из лидирующих позиций на пути разработки и регулирования  многих нормативных положений по интеграции блокчейна в экономику Российской Федерации.

Закажите билеты сейчас, чтобы стать частью крупнейшего в России международного блокчейн-саммита.

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