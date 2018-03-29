В Москве стартует World Blockchain Summit

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Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) поддерживает World Blockchain Summit.
Саммит будет проходить в Москве 26 – 27 апреля.
РАКИБ занимает одну из лидирующих позиций на пути разработки и регулирования многих нормативных положений по интеграции блокчейна в экономику Российской Федерации.
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