В Москве стартует World Blockchain Summit

Мероприятие состоится в конце следующего месяца

Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) поддерживает World Blockchain Summit.

Саммит будет проходить в Москве 26 – 27 апреля.

РАКИБ занимает одну из лидирующих позиций на пути разработки и регулирования многих нормативных положений по интеграции блокчейна в экономику Российской Федерации.

Закажите билеты сейчас, чтобы стать частью крупнейшего в России международного блокчейн-саммита.