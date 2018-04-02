В ММДМ выступит новый дуэт и юная пианистка
Они выйдут на сцену Светлановского зала Московского международного дома музыки 10 апреля. Художественный руководитель – Владимир Спиваков. В программе прозвучит "Симфония №103 ми-бемоль мажор" ("С тремоло литавр") Йозефа Гайдна, "Концерт №1 для фортепиано с оркестром соль минор" Феликса Мендельсона, (соч. 25), "Симфония №2 ре мажор" Иоганнеса Брамса (соч. 73). Солировать будет пианистка Александра Довгань, которой всего 10 лет.
Рани Кальдерон – израильский дирижер и пианист, музыкальный руководитель и главный дирижер Национальной оперы Лотарингии в Нанси (Франция). На сегодняшний день он успешно реализовался в обоих амплуа – солиста и дирижера, а кроме того, набрал солидный опыт работы в музыкальном театре.
Кальдерон освоил различные национальные исполнительские традиции под руководством их "носителей", что позволяет ему интерпретировать любую музыку с безупречным попаданием в стиль. Несколько лет Рани Кальдерон тесно сотрудничал с Муниципальным театром Сантьяго в Чили, сегодня он работает с ведущими европейскими оркестрами и оперными труппами.
Национальный филармонический оркестр России давно работает с молодыми дирижерами со всего мира. Более десяти лет назад по инициативе директора НФОР Георгия Агеева была создана не имеющая аналогов в мире группа дирижеров-стажеров и придуман проект "Дирижерская элита. New generation".
В проекте, вызвавшем огромный интерес музыкальной общественности, приняли участие лучшие молодые дирижеры Европы. С тех пор НФОР ежегодно открывает широкой публике новые имена и дает возможность раскрыться молодым маэстро, уверенно наращивающим международный авторитет.
Сольную партию в "Концерте №1 для фортепиано с оркестром" Мендельсона исполнит Александра Довгань. В 2017 г. девочка стала финалисткой II Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева и была удостоена специальной премии "Надежда", учрежденной Национальным филармоническим оркестром России. Юная исполнительница также получила приглашение выступить вместе с оркестром на предстоящем концерте.
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