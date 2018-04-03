Премия BEST.RU 2017: стартовал второй этап
Премия BEST.RU 2017 реализуется в три этапа. В феврале публикуются списки номинантов премии на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами. Материалы доступны на сайте www.best.ru и на ресурсах информационных партнеров.
Рэнкинги номинантов на звание Компаний Года – 2017 готовит одно из ведущих независимых рейтинговых агентств России – РА"Эксперт РА".
Персоны Года 2017 определяются на основе обработки данных более 30 000 СМИ системой мониторинга и анализа средств массовой информации в режиме реального времени аналитической системой Медиалогия.
Проекты Года 2017 определяет Экспертный совет Премии по итогам оценки поданных заявок претендентов.
Второй этап – голосование Экспертного совета. Члены Экспертного Совета – команда профессионалов, обладающих высоким уровнем компетенций и знаний. Голосование Экспертного Совета проводится в заочном формате с 2 по 30 апреля 2018 года. По итогам голосования Экспертный совет объявит список лауреатов ежегодной бизнес-премии Best.ru 2017: Компании, Персоны, Проекты Года.
В мае 2018 года – ежегодный торжественный Прием, на котором будут вручены награды Лучшим в России – Персонам, Компаниям и Проектам 2017 года.
Участники проекта:
Организатор – Новостной портал www.anews.com
Anews является платформой для удобного чтения СМИ и блогов. Цель проекта – помочь авторам материалов найти своего читателя, а пользователям информации – быстро и без труда получить самую свежую и необходимую информацию.
РА"Эксперт РА"
РА"Эксперт РА" – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. Эксперт РА является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.
РА"Эксперт РА" включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.
На сегодняшний день агентством присвоено более 600 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.
Рейтинги "Эксперт РА" входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией "Россия", Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органами власти при проведении конкурсов и тендеров.
Аналитическая система Медиалогия
Разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени. Система состоит из базы данных СМИ и автоматизированного аналитического модуля, который позволяет проводить самостоятельный поиск и анализ по количественным и качественным характеристикам за любой заданный период. Результаты доступны мгновенно.
В базу данных круглосуточно поступает информация из более 30 000 СМИ – информагентств, газет, журналов, радио и интернет-порталов, а также из 92 млн. источников соцмедиа. В Медиалогии доступны текстовые версии телепрограмм основных федеральных телевизионных каналов – 1 канал, Россия, НТВ, Рен-ТВ, ТВ Центр, РБК.
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