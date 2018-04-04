Каталог мебели из массива расширяется

На рост потребительского спроса ответил производитель

Одна из крупнейших российских компаний – "Орматек", занимающаяся выпуском анатомических матрасов, аксессуаров для сна и мебели для спальни, – дополняет каталог продукции из массива натурального дерева.

По заявлению ее представителей, расширение ассортимента именно в этом направлении – это ответный шаг на возросший потребительный спрос. Согласно статистике, в данный момент на массив приходится почти треть продаж в сегменте спальной мебели, и вполне вероятно, что данный показатель будет только расти.

Запуск серии мебели из натурального дерева у "Орматек" состоялся в апреле прошлого года, однако, за это время было сделано многое. Добиться высокого спроса у потенциальных клиентов удалось за счет грамотно продуманной маркетинговой стратегии, ценовой политике и благодаря высокому качеству изделий. Теперь в планах – расширение ассортимента за счет интересных потребителю моделей.

До недавнего времени каталог мебели из массива у производителя был представлен тремя коллекциями. По желанию клиента, мебель выполнялась из березы или сосны в нескольких цветовых вариациях.

В первой половине 2018 г. "Орматек" планирует расширить ассортимент мебели до десяти коллекций, а коллекции прошлого года модернизировать за счет новых предметов, материалов, стилей. Как заявили представители компании, они имеют все необходимое для реализации поставленных задач.

Стоит сказать, что к расширению производства компания подошла очень серьезно. К примеру, возвела новые производственные объекты полного цикла, специализирующиеся именно на мебели из массива. Консолидированная площадь объектов – 4 тыс. кв. метров. Были открыты и новые профильные отделы, которые занимаются разработкой, контролем качества на всех этапах, а также непосредственно выпуском мебели.

Само производство будет современным, с учетом последних мировых тенденций. К примеру, особое внимание будет уделяться отделке дерева, в том числе маслом и воском. В планах производителя расширить и ассортимент дизайнерских решений – с помощью патины, браширования, совмещения массива с металлом.

Основной для высоких эксплуатационных качеств новой мебели из массива, как было отмечено, станет высококачественное сырье. "Орматек" сотрудничает с проверенными поставщиками материалов и производит мебель исключительно из древесины сорта А. Отдельно всю древесину сушат в рамках полного цикла и проверяют на наличие даже мельчайших дефектов.

Получить подробную информацию о новых коллекциях мебели из массива вы можете на сайте https://ormatek.com/.

