МИРБИС представит новую программу

В столице запустят "Блокчейн и криптовалюты для инвесторов, руководителей и предпринимателей»

Она стартует в Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС 16 апреля.

Цель программы – обучение инвесторов, руководителей и предпринимателей блокчейн-технологиям, навыкам инвестиционного анализа, разработки бизнес-моделей проведения ICO блокчейн-проектов.

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Содержание программы:

1. Основы блокчейн-разработки: типы и классификации блокчейнов, методы достижения консенсуса. Корпоративный и публичный блокчейн, сайдчейны. Основные области применения блокчейнов и криптовалют.

2. Разработка и использование смарт-контрактов: принципы действия, области и примеры применения, технологическая база. Практика юридической поддержки исполнения смарт-контрактов.

3. Биржевая торговля и другие операции с криптовалютными активами: работа с кошельками, пунктами обмена, биржами, фондами. Аналитические и информационные системы и сервисы.

4. Финансовое управление блокчейн-проектами.

5. Экономика ICO. Расчет стоимости вывода проекта на ICO. Разработка концепта WHITE PAPER. Стратегия и тактика проведения ICO.

6. Разработка и защита проекта инвестиционного анализа блокчейн-проекта.

7. Юридическое сопровождение блокчейн-проектов, ICO и операций с криптовалютными активами.

8. Маркетинг и PR блокчейн-проектов: разработка и организация комплекса маркетинга, инструменты, нестандартные технологии продвижения.

9. Итоговая аттестация и вручение удостоверений государственного образца.

В преподавательский состав программы вошли ведущие специалисты-практики: Дмитрий Тарасов – управляющий партнер К5 Инвестиционная Группа, Сергей Герценштейн – глава банковского центра компетенций, лидер направления блокчейн компании IBM в России и странах СНГ, Олег Каримов – представитель криптовалюты DASH в странах СНГ, Мария Аграновская – адвокат, партнер адвокатской коллегии GRAD, Дмитрий Пелымский – руководитель московского офиса интернет-журнала FORKLOG. Ярослав Кабаков – заместитель генерального директора АО "ФИНАМ", Краевская Ксения– Co-Founder, CMO re:FACTOR FINANCIAL GROUP, Денис Смирнов -консультант проектов SONM и IMMLA, Евгений Королев – сооснователь инвестиционного сообщества BLOCKCHAIN-INVEST, специалист по фундаментальному анализу акций и криптовалют, Артем Гуревич – основатель майнинговой компании Get Crypto, Foundation council member в проекте Sibcoin и другие.

После прохождения программы список компетенций слушателей дополнится навыками Agile менеджмента IT и digital проектов, проведения профессионального инвестиционного анализа и разработки бизнес-моделей проведения ICO блокчейн-проектов и криптовалют.

Свои компетенции слушатели смогут подтвердить удостоверением установленного образца Института МИРБИС.

По итогам программы Слушатели программы получат доступ в закрытый Telegram-чат с консультационной поддержкой экспертов и материалами всего курса, которые сохранятся за ними после окончания программы.

Ознакомиться с подробной программой и записаться на курс можно на официальном https://goo.gl/XbWYaA .

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