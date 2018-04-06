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В Тольятти пройдет Togliatti International Blockchain Forum - 2018

На форуме рассмотрят темы, посвященные инвестированию в криптовалюту

Он предназначен для специалистов, бизнесменов, инвесторов в сфере криптовалют, ICO-стартапов и представителей блокчейн-индустрии а также для компаний занимающихся изготовлением и продажей оборудования для майнинга.

Интерес к теме "блокчейн" в России очень высок. Кроме того, в этом вопросе пока нет однозначной позиции государства. В мае в Тольятти пройдет первый форум, посвященный данной тематике, в котором примут участие представители государственных органов и финансовых регуляторов.

В качестве спикеров выступят самые известные представители отрасли, специалисты криптовалютного рынка, юристы и иностранные эксперты, которые поделятся своими знаниями и опытом блокчейн-технологий.

Будут рассмотрены темы, посвященные инвестированию в криптовалюту. Участники получат готовые алгоритмы действий, позволяющие зарабатывать. Опытные трейдеры представят успешные кейсы, помогут подобрать биржу для ручной и автоматизированной торговли, дадут советы по формированию инвестиционного криптопортфеля, диверсификации рисков.

"На данный момент в мировом обороте находится свыше 1000 криптовалют. Капитализация этого рынка, при существенном доминировании Bitcoin и Ethereum, составляет около $600 миллиардов. К концу 2017 г. запускалось около 50 ICO в месяц. Сейчас это количество увеличилось в несколько раз. Также существует огромный интерес к оборудованию для майнинга, так называемым фермам или шахтам. Гости конференции узнают, как они работают, где лучше покупать или арендовать данное оборудование. У участников мероприятия будет возможность пополнить свои знания самой актуальной на данный момент информацией о криптобизнесе и заглянуть немного в будущее данной индустрии", – отметил организатор форума Дмитрий Суровцев.

Форум состоится 18 мая в технопарке "Жигулевская долина", расположенном по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, 165.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.

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