В Москве пройдет благотворительный забег

Присоединиться к спортивному празднику можно всей семьей

Седьмой благотворительный забег 5275 фонда "Линия жизни" стартует в парке Горького. Принять участие в мероприятии смогут все желающие с самым разным уровнем подготовки. Для самых юных участников от 7 до 14 лет будет возможность попробовать свои силы в забеге на 1 километр. Для участников от 15 лет и старше организованы забеги на двух дистанциях – 5 и 10 километров.

Каждый год в благотворительном забеге участвуют не менее двух тысяч человек. Забег 5275 объединяет людей ради помощи тяжелобольным детям. Все участники мероприятия смогут приобщиться к активному образу жизни, попробовать свои силы на разных дистанциях и помочь подопечному фонда вернуться к здоровой жизни.

На забеге 22 апреля участники будут помогать Зелепукину Ивану 2005 года рождения. Он живет в городе Ступино Московской области. Диагноз ребенка – остеосаркома дистального отдела правой бедренной кости. Для проведения органоспасающей операции мальчику требуется онкологический раздвижной эндопротез. Его стоимость составляет 2,6 млн рублей.

Фонд "Линия жизни" сотрудничает с высокотехнологичной платформой Russia Running, через которую проходит регистрация участников. У каждого спортсмена есть свой личный кабинет, где можно не только отслеживать свои достижения, но также скачать фотографии, видео-финиш и получить сертификат участника.

В базовом комплекте за пожертвование в размере от 1,4 тыс. руб. все участники получат бандану и стартовый номер. Для всех финишеров приготовлены памятные медали, а для победителей на дистанциях – кубки и памятные призы от фонда и партнеров.

Регистрация на забег осуществляется здесь.

По сложившейся традиции партнер Забега 5275 – фонд "Пища жизни" – после финиша накормит всех участников горячим обедом и своим фирменным травяным чаем. Всё это было бы невозможно без участия компаний компаний X5 Retail Group и "Водовоз".

Также для участников забега компания "Белая дача" подготовит вкусные и полезные снеки, а компания Nestle угостит всех шоколадками. Призы победителям предоставит "Альфа-Банк". Официальный страховщик мероприятия — компания "АльфаСтрахование".

Дата проведения забега – 22 апреля. Место его проведения: Москва, парк Горького, начало Пушкинской набережной.

Старт на 1 км состоится в 10:00, а самый массовый старт на дистанции 5 и 10 км – в 11:00.