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В Москве пройдут жаркие схватки

Артем Левин. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrei Ladygin
На ринг выйдут прославленные бойцы смешанных единоборств

Промоутерская компания "Мир Бокса" стала одним из главных организаторов турнира ACB KB-15: GP Kitek 20 апреля в Москве, главным событием которого станет поединок за чемпионский пояс АСВ КВ в весовой категории до 85 кг между двумя знаменитыми бойцами смешанных единоборств – россиянином Артемом Левиным и белорусом Игорем Бугаенко.

За свою карьеру 31-летний Артем Левин, самый титулованный тайбоксер России, завоевывал чемпионские титулы по версиям IFMA, WMF, WBC Muaythai, It's Showtime, WKN и Glory. У представителя белорусской школы кикбоксинга Игоря Бугаенко тоже за плечами победы в крупных турнирах: на его счету чемпионские титулы по версиям Super Combat, Tatneft Arena World Cup и Venum Victory World Series.

Еще одним украшением этого турнира станет поединок известного российского бойца Джабара Аскерова, проведшего более ста боев в кибоксинге в различных промоушенах. Его соперником станет опытный австрийский боец Александр Йованович, выступавший, в том числе, и в России, в турнирах W5.

Турнир ACB KB-15: GP Kitek памяти Юрия Ступенькова пройдет 20 апреля в Москве, в ДС Динамо в Крылатском.

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