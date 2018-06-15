Испытан первый семейный внедорожник российской сборки

На мототрассе на Крылатских Холмах состоялся тест драйв отечественного ŠKODA KODIAQ

Звезды шоу-бизнеса, журналисты и клиенты дилерских центров ŠKODA АТЛАНТ-М ТУШИНО и ВЕНТУС при поддержке СПАО "Ингосстрах" 10 июня на внедорожной трассе мотокросс-клуба RRG приняли участие в тест-драйве первого семейного внедорожника ŠKODA KODIAQ российской сборки.

Мероприятие посетили актеры Сергей Рудзевич, Илья Коробко, Роман Полянский с семьей, Евгений Кулик, актрисы Полина Гренц, Юлия Маргулис с супругом, Екатерина Директоренко с сыновьями, Серафима Низовская, Ирина Брагина, Анна Орис, Екатерина Молоховская, кинопродюсер Ольга Андрианова с дочкой Алисой, телеведущие Ирина Сашина, Игорь Лантратов, рэп-исполнитель NJohn, продюсер Ольга Светлая, дизайнер Наталья Душегрея с семьей.

Юлия Маргулис призналась, что впервые прокатилась по такой экстремальной трассе и осталась в восторг.! А мама четверых детей Ирина Сашина отметила, что семиместный ŠKODA KODIAQ – отличный выбор для большой семьи.

В этот день было пройдено более 120 тест-драйвов! Гости мероприятия в экстремальных условиях мототрассы оценили многочисленные возможности и достоинства семиместного внедорожника от ŠKODA. Больше всего их впечатлили система кругового обзора Area View и ассистент подъема в гору и спуска с горы. И, конечно же, уже полюбившиеся клиентам марки решения Simply Clever: защита кромок дверей, зонтики в дверях автомобиля и система smart link, позволяющая управлять телефоном с помощью голоса.

Нужно отметить, что всего за год продаж в России KODIAQ стал обладателем более 28 международных наград и титулов, и получил 5 звезд теста безопасности EURO NCAP.

Собравшиеся гости проходили не только реальный, но и виртуальный тест-драйв ŠKODA KODIAQ и активно участвовали во многочисленных конкурсах с призами от партнеров мероприятия. За красоту собравших дам в бьюти-зоне отвечала стилист Елена Панаит.

Участники мастер-классов от мастерской "ИЮЛЬ" смогли забрать на память собственноручно разрисованные футболки и бейсболки. Также гости демонстрировали свои художественные способности, приняв участие в рисовании уникальной картины вместе с мастерами арт-студии "Кисточка".

Пока взрослые проходили тест-драйв, малыши были в надежных руках профессиональных аниматоров в детской зоне от кафе "АндерCон", где они с восторгом готовили для себя и родителей разные вкусности, играли и танцевали.

То, что KODIAQ – просторный семейный автомобиль подтвердили и гости, приехавшие на тест-драйв не только с детьми, но и домашними животными. Места хватило всем.

Перед стартом Espresso Club "заряжал" водителей чашечкой ароматного кофе от Caffitaly. В честь праздника представители компании подготовили для гостей уникальное предложение, а в конце вечера была разыграна стильная и многофункциональная кофемашина.