Фестиваль русского гостеприимства размахнулся в Москве
Он проходил 11 – 12 июня. Мероприятие организовано Фондом "Культура наций" при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей и Департамента культуры города Москвы.
"САМОВАРФЕСТ" – это не просто фестиваль, который собрал около 90 тысяч человек, среди которых было более 100 народов из самых разных регионов страны и соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья. Это история о гостеприимстве русской души, о ее традициях, о щедрости русского народа и о неизмеримом дружелюбии, которое гости и получили 11 и 12 июня на Поклонной горе.
"Такого фестиваля, как "САМОВАРФЕСТ" ещё в Москве не проводили", – поделись впечатлениями гости фестиваля. Поставлены два рекорда: 11 728 выпитых чашек душистого чая и 10 человек, поднятых на коромысле одним русским богатырем общим весом в 526 кг, музыкальный флешмоб, на котором 4000 человек единым хором исполнили гимн России, 4 тысячи бесплатных эксклюзивных коллекционных открыток с символикой "САМОВАРФЕСТа", выпущенные вместе с Почтой России, выступление знаменитых артистов, а также многочисленных представителей власти и общественных организаций.
В рамках официальной части праздника перед гостями выступили руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, начальник департамента национальной политики Управления президента России по внутренней политике Татьяна Вагина, и президент Фонда "Культура наций", директор Фестиваля русского гостеприимства "САМОВАРФЕСТ" Наталья Долгарева,. Также приехал поздравить гостей с праздником русской души и руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский.
Виталий Сучков зачитал приветствие от мэра Москвы Сергея Собянина. "Это красочный семейный праздник, который несет в себе объединяющее начало. Раскрывая перед гостями богатство русской культуры и русской души, замечательные традиции гостеприимства и радушия, Фестиваль способствует сохранению бесценного национально-культурного достояния нашей страны, вносит большой вклад в укрепление межнациональных отношений, развитие межрегиональных и международных связей. Каждый, кто посетит "САМОВАРФЕСТ", получит заряд отличного настроения, окунется в атмосферу радости и веселья, обретет новых друзей", – говорится в послании.
Ильдар Гильмутдинов отметил: "В нашей стране в мире, дружбе и согласии проживают представители 193 национальностей. Только уважая культуру других народов, каждый народ Российской Федерации может развивать собственную культуру. С праздником! С Днем России!"
Татьяна Вагина также поздравила всех с праздником и зачитала посетителям Фестиваля приветствие от имени Магомедсалама Магомедова, заместителя руководителя администрации президента, председателя Президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям.
"Фестиваль "САМОВАРФЕСТ" является новым событием для Российской Федерации и только набирает свою популярность, но уже сейчас проявляется его незаурядность, приносящая новые краски в празднование Дня России. Особенность фестивальной программы в этом году заключается в том, что она проходит в преддверии Чемпионата мира по футболу, и мы можем показать зарубежным гостям возможности русского широкого гостеприимства. Убежден, что Фестиваль станет преданным хранителем многообразия отечественной самобытной культуры, а его участники и гости – почитателями традиций народов России", – прозвучало в нем.
Несмотря на непростые погодные условия, праздник
прошел ярко и насыщенно. Более десяти тематических площадок на протяжении двух
дней развлекали гостей мероприятия. На фестивале можно было сфотографироваться
с уникальной инсталляцией с десятками латунных самоваров, посетить
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