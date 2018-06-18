В Москве стартует Bosch Moskau Klassik - 2018

Ралли старинных автомобилей пройдет в столице в седьмой раз

Мероприятие состоится 24 июня в парке "Сокольники". Участникам предстоит увлекательное трёхчасовое штурманское соревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. Перед гостями Bosch Moskau Klassik предстанет вся автомобильная история минувшего столетия.

Bosch Moskau Klassik – российская версия знаменитого Bosch Boxberg Klassik, которое уже не одно десятилетие ежегодно проходит в Германии. В 2018 г. московское ралли впервые пройдёт в формате фестиваля BOSCH Classic Day.

Ежегодно ретрогонки Bosch Klassik дарят удовольствие не только участникам соревнований, но и многочисленным зрителям. Именно здесь гости получают редкую возможность увидеть старинные автомобили в движении, а также оценить спортивный азарт их владельцев.

В гонке, которая обещает стать одним из самых зрелищных и элегантных событий года, помимо ретрокаров с солидной историей, смогут также участвовать и более "молодые" автомобили, но выпущенные не позднее 1988 года. В мероприятии примут участие полсотни уникальных автомобилей-олдтаймеров.

Изюминкой праздника станут соревнования на детских педальных машинках 1930– 1980-х годов. Проходящие под руководством профессиональных судей, по правилам, максимально приближенным к правилам "взрослого" ралли, детские гонки соберут более 20 маленьких автомобилистов.

Это будет яркий и насыщенный событиями день, веселый праздник под эгидой BOSCH.

Программа:

11:00 -12:00 торжественный старт от главного входа в парк "Сокольники".

20:00 награждение победителей ралли, после которого все автомобили-участники выстроятся в колонну и совершат круг почета по парку "Сокольники".

Также в программе: музыкальные выступления, соревнования "автомехаников", викторина, призовые конкурсы для зрителей и много другое.

Примечательно, что одновременно с московским, финиширует и ралли Bosch Boxberg Klassik в Германии. Проводить оба соревнования в один день стало доброй традицией, своеобразным "культурным мостом" между двумя странами, в которых чтят спортивную историю и любят соревнования старинных автомобилей.

Имя компании Bosch в названии ралли вовсе не случайно. Крупнейший в мире электротехнический концерн с самого начала своего существования и по сегодняшний день играет огромную роль в автоспорте.

Достаточно сказать, что многие изобретения фирмы Bosch, такие как свечи зажигания, система впрыска, усилитель тормозов и освещение первоначально были опробованы на гоночных трассах и только потом появились на серийных моделях. Кроме того, компания Bosch занимается производством и ремонтом электрооборудования для автомобилей любого возраста и подобное ралли – еще один способ продемонстрировать надежность изделий Bosch.

Вход на праздник – свободный. Фото– и видеосъемка – без ограничений.