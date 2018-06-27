Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дадим джазу!

Фото: Пресс-служба
Восьмой ежегодный Фестиваль "Настроение" вошел в "Путеводитель болельщика по Московской области"

Одно из ключевых мероприятий в культурной жизни подмосковного города Дедовска состоится 30 июня в 15:00. Его посетят не только несколько тысяч человек из Москвы и Московской области, но и многочисленные болельщики чемпионата мира по футболу-2018: в текущем году этот фестиваль вошел в "Путеводитель болельщика Московской области"! Мероприятие поддерживают областное правительство и руководство городского округа Истра.

Фестиваль развивается и каждый год приглашает на свою сцену лучшие музыкальные коллективы. Традиционная особенность "Настроения" – тщательно подобранная программа, изысканный коктейль из яркого современного джаза, традиционного звучания духовых инструментов и электронного медитативного саунда.

Фото: Пресс-служба

В этом году зрителей удивит своими полиритмическими саксофонными импровизациями трио "Baritone Domination", группа "Les Trois Paresseux" исполнит атмосферную музыку в стиле Франции 60-х годов, а симфоджазовый проект братьев Ивановых и Полины Орбах представит симфонические аранжировки в сочетании с современными ритмами джаза и рока и необычнымженским вокалом. И, конечно, своим джазовым настроением поделятся уже полюбившиеся горожанам группы "FX Quartet", "1/2 Orchestra" и "Hula Hoop".

Фото: Пресс-служба

Жителей и гостей Подмосковья, а также представителей СМИ, приглашают на восьмой ежегодный джазовый фестиваль "Настроение" в городе Дедовске. Вход свободный.

Информационные партнеры фестиваля: интернет-порталы "Yтро.ru", Dni.Ru, ИА "Ветеранские вести" и ДОСААФ России.

Подробности на сайте фестиваля.

Адрес: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 14 (летняя сцена муниципального учреждения культуры "Дедовский культурно-досуговый комплекс")

Дата: 30 июня 2018 г., суббота

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

К Путину едут американцы на поклон

Вашингтон хочет наладить отношения с Москвой

Россияне умрут до пенсии

Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей