Дадим джазу!

Восьмой ежегодный Фестиваль "Настроение" вошел в "Путеводитель болельщика по Московской области"

Одно из ключевых мероприятий в культурной жизни подмосковного города Дедовска состоится 30 июня в 15:00. Его посетят не только несколько тысяч человек из Москвы и Московской области, но и многочисленные болельщики чемпионата мира по футболу-2018: в текущем году этот фестиваль вошел в "Путеводитель болельщика Московской области"! Мероприятие поддерживают областное правительство и руководство городского округа Истра.

Фестиваль развивается и каждый год приглашает на свою сцену лучшие музыкальные коллективы. Традиционная особенность "Настроения" – тщательно подобранная программа, изысканный коктейль из яркого современного джаза, традиционного звучания духовых инструментов и электронного медитативного саунда.

В этом году зрителей удивит своими полиритмическими саксофонными импровизациями трио "Baritone Domination", группа "Les Trois Paresseux" исполнит атмосферную музыку в стиле Франции 60-х годов, а симфоджазовый проект братьев Ивановых и Полины Орбах представит симфонические аранжировки в сочетании с современными ритмами джаза и рока и необычнымженским вокалом. И, конечно, своим джазовым настроением поделятся уже полюбившиеся горожанам группы "FX Quartet", "1/2 Orchestra" и "Hula Hoop".

Жителей и гостей Подмосковья, а также представителей СМИ, приглашают на восьмой ежегодный джазовый фестиваль "Настроение" в городе Дедовске. Вход свободный.

Информационные партнеры фестиваля: интернет-порталы "Yтро.ru", Dni.Ru, ИА "Ветеранские вести" и ДОСААФ России.

Подробности на сайте фестиваля.

Адрес: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 14 (летняя сцена муниципального учреждения культуры "Дедовский культурно-досуговый комплекс")

Дата: 30 июня 2018 г., суббота