Скайпарк отметит день рождения

Музыкальный фестиваль на высоте Skypark Live! 2018 продолжится в Москве грандиозно

Весь июнь на Фестивале Skypark Live! закаты на высоте 200 м проходили под аккомпанемент лучших российских и зарубежных музыкантов. Но главное событие этого лета еще впереди – Скайпарк отмечает четвертый день рождения.

В честь этого события с 7 и 8 июля гостей Скайпарка ждет длинный праздничный уикенд, максимально насыщенный яркими событиями. Специальная программа музыкальных сетов, Кубок Скайпарка по скалолазанию, открытие нового аттракциона "Тарзан", розыгрыши призов и развлечения на любой вкус гарантируют незабываемые эмоции и впечатления. Вход на праздник и концерты по обычным входным билетам в парк, доплаты не требуется.

Седьмого июля в 15:00 начнет свою работу долгожданный новый аттракцион "Тарзан". Гостям Скайпарка давно полюбился SochiSwing – самые высокие качели в мире. "Тарзан" – младший брат этого аттракциона, но с плечом 50 метров. Адреналина здесь будет не меньше – в отличие от SochiSwing шагнуть в бездну нужно будет самому.

Откроет аттракцион лично пионер банджи-джампинга, глава компании AJ Hackett International Эй Джей Хаккетт – сооснователь Скайпарка, вдохновивший на создание уникального парка развлечений в Сочи. А после заката Эй Джей впервые в этом летнем сезоне откроет ночные прыжки BUNGY 69 м.

Среди специальных событий – четвертый открытый Кубок Скайпарка по скалолазанию, который состоится 7 июля. На скалодроме высотой 15 метров все желающие смогут соревноваться в скоростном подъеме и, возможно, этот день подарит нам новый мировой рекорд среди любителей.

Для всех любителей спорта в Скайпарке 7 июля будет возможность посмотреть футбольные баталии обоих четвертьфиналов Чемпионата мира. Прямая трансляция игры в Самаре пройдет в баре. А испытать восторг от игры команд прорвавшихся в 1/4 финала в Сочи можно будет в Амфитетатре на большом экране.

С первыми лучами заката разогревать танцпол Фестиваля Skypark Live! начнет резидент клуба Красной Поляны DJ Valdis. А хэдлайнером вечера станет диджей из Дании Be Svendsen – культовая фигура в мире электронной музыки, неутомимый путешественник, который собирает мелодии и звуки для своих сетов по всему миру, чтобы затем переплавить их в неповторимую звуковую атмосферу.

Он коллекционер, изобретатель, арт-химик и аутсайдер в психоделическом котелке. Его музыка – визуализация воспоминаний о его собственном шаманском опыте. Он смешивает все, начиная от Tribal-tech, возбуждающих звуковых потоков, завораживающих арабских мелодий до стареньких саундтреков, мистического звучания пустыни и старых напевов Американского запада.

В воскресенье, 8 июля, программа активностей развернется на всей территории Скайпарка. Гостей ждут розыгрыши подарков и развлечения.

На закате дня завершит праздник выступление группы Guru Groove Foundation – одного из флагманов актуальной отечественной музыки, резидента фестивалей Пикник Афиши, Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Дикая Мята, Lady in Jazz, на концертах которого всегда аншлаг. Одним словом определить их стиль невозможно, но точно можно сказать, что среди команд, играющих эйсид-джаз, электрофанк и прочий бойкий лаунж в России, Guru Groove Foundation были и остаются вне конкуренции.

