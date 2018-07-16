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В Москве пройдет III фестиваль Индонезии

Фото:indonesiafest.ru/
Мероприятие состоится в парке "Красная Пресня" с  3 по 5 августа

Оно организовано по инициативе посольства Республики Индонезия в РФ и Министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке правительства Москвы. В преддверии фестиваля, 2 августа, в здании Всемирного Торгового Центра, расположенного рядом с парком "Красная Пресня", состоится II Российско-индонезийский бизнес-форум.

В этом году фестиваль ожидает рекордное количество гостей из Индонезии – его планируют посетить уже более тысячи представителей индонезийских регионов и провинций, в том числе губернаторы и главы городов/районов, а также предприниматели и артисты, которые привезут на фестиваль экзотические товары и невероятные по красочности шоу-представления.

Запланированы официальные визиты высоких гостей. На фестивале Индонезии и Российско-индонезийском бизнес-форуме планируют побывать министр туризма Республики Индонезия Ариф Яхья, министр-координатор по вопросам развития человеческого потенциала и культуры Республики Индонезия Пуан Махарани, а также министр промышленности Республики Индонезия.

Индонезия – красивейший уголок планеты, страна тысяч островов, и путешествие туда всегда захватывающее и удивительное приключение, полное ярких впечатлений и открытий. Там красивая природа, грозные вулканы и дремучие джунгли, древние храмы, чайные и кофейные плантации, музеи, галереи современного искусства и крошечные острова, населенные близкими к первобытным людям племенами, и даже остров с драконами.

Разнообразие традиций и культуры ежегодно привлекает туда сотни тысяч путешественников со всего мира. Индонезия находится на четвертом месте в мире по количеству жителей, представляющих более 700 народностей.

Фестиваль Индонезии познакомит москвичей  с этой многогранной и  экзотической страной. На три дня парк "Красная Пресня" превратится в красочную Индонезию. Переезд из сада "Эрмитаж" в парк на Красной Пресне обозначает важный момент развития  и роста фестиваля.

В этом году Фестиваль Индонезии представят еще больше тематических площадок. Впервые на фестивале будет представлен Музей индонезийского искусства, где гости смогут увидеть уникальные экспонаты – артефакты индонезийской истории, настоящие произведения искусства – картины, деревянные скульптуры, керамику, батик, музыкальные инструменты, привезенные из Индонезии, которые до этого ни разу не были представлены широкой публике. 

Еще одним новым пунктом программы станет Морская зона. В Индонезии прекрасно развито авиасообщение между островами, но путешествие может стать куда более приятным, если выбрать морской транспорт.

В Морской зоне гости смогут принять участие в захватывающей регате на радиоуправляемых мини-яхтах и выиграть сертификаты на обучение яхтингу или прогулку на яхте. Для тех, кто жаждет настоящей стихии, по водным каналам парка будут плавать парусники – можно будет и просто покататься, и пройти экспресс-курс обучения азам управления парусной лодкой. Здесь же будет установлен 15-метровый бассейн для занятия серфингом и семиметровый погружной бассейн для обучения дайвингу.

На площадках фестиваля пройдут представления кукольного театра теней "Ваянг Кулит" в сопровождении традиционного индонезийского оркестра "Гамелан" и потрясающие по красоте и колориту выступления артистов из различных уголков Индонезии, которые можно будет увидеть на четырех сценах фестиваля – Главной, Бали, Джакарты и Ачех, и Северного Сулавеси.

Гости смогут посетить Индонезийский маркет и приобрести  аутентичные товары, продукты и сувениры, которые прибудут на фестиваль из разных индонезийских регионов, а также научиться делать настоящий индонезийский батик и даже принять участие в символической свадебной церемонии на берегу реки в фантастически красивых декорациях, облачившись в традиционные наряды.

Одной из главных интриг фестиваля станет Cупер-квест – пройти его до конца означает получить возможность выиграть ценные призы от партнеров фестиваля, в том числе 100 ваучеров на проживание в лучших отелях Индонезии.

Из Индонезии на фестиваль приедут модные дизайнеры, их впечатляющие работы можно будет увидеть на fashion-показах.

Одной из самых ожидаемых зон фестиваля станет индонезийская гастрономия. В Москве пока нет ресторанов настоящей индонезийской кухни. Поэтому на фестивале будет уникальная возможность с ней познакомиться.

Готовить для гостей будут индонезийские и российские шеф-повара, а также  участницы индонезийской женской ассоциации при посольстве Республики Индонезия в РФ "Дармаванита", которые живут и работают в Москве. Гости фестиваля смогут не просто продегустировать аутентичные блюда, но и научиться их готовить на кулинарных мастер-классах.

Помимо этого, гостей ждет йога, индонезийский массаж и аюрведа, уроки танцев, школа индонезийского языка, лекторий с необычными спикерами и даже мистическая зона предсказаний. Для детей будут работать интерактивные и анимационные площадки.

В павильоне Министерства по туризму Индонезии и на Travel-Маркете можно будет спланировать свое путешествие в Индонезию. И это далеко не все.

Официальное открытие фестиваля состоится 3 августа в 15:00. Посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь М. Вахид Суприяди вместе с почетными гостями дадут официальный старт мероприятию.

Первые два Фестиваля Индонезии с огромным успехом прошли в саду "Эрмитаж" в Москве в августе 2016 и 2017 года. Их посетили более 160 тысяч человек. В этом году на фестивале ожидается более 120 тысяч гостей.

Сайт фестиваля – http://indonesiafest.ru/ 

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