"Лабиринт Минотавра" откроется в Москве

В столичном арт-центре "Ветошный" стартеут выставка

Она будет проходить с16 июля до 15 сентября. По словам организаторов из компании Prime Exhibitions, это познавательно-развлекательное пространство для детей, которое, “наполнено волшебством Древней Греции и исполнено с помощью новейших технологий”.

Посетителей выставки ждут персонажи из мифов – Минотавр, медуза Горгона, Пандора, царь Мидас и многие другие, а также легендарные предметы – мудрое говорящее дерево, хранящее золотое руно, и яблоко раздора, из-за которого началась Троянская война. Если в какой-то момент экспозиции маленьким посетителям захочется покинуть лабиринт, это можно будет сделать с помощью нити Ариадны.

Вне лабиринта есть небольшой лес, в котором можно узнать, как много названий деревьев и цветов связаны с преданиями, а также кинотеатр, где рассказывается о связи планет и созвездий с мифами Древней Греции.

Для взрослых посетителей на территории выставки есть кафе и командная стратегическая игра "Битва богов".

Организаторы обещают, что “после выставки дети заинтересуются историей и литературой, робототехникой и астрономией, а вам самим захочется съездить в Грецию, где собственными глазами сможете увидеть лабиринт Минотавра и побывать на горе богов, Олимпе”.



