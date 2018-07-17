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Московский кредитный банк начинает работу в 16 регионах

Фото: vk.com/bankmkb
В российских городах откроются еще 28 офисов кредитной организации

В частности, с 17 июля новые отделения появятся в Санкт-Петербурге, Воронеже, Архангельске, Ярославле, Калининграде, Мурманске, Липецке, Твери. В них будет осуществляться обслуживание физических лиц по операциям со счетами и вкладами. Клиентам Московского кредитного банка будут доступны такие операции, как пополнение и переводы по счетам, пролонгация и переоформление вкладов, кассовые операции, а также подключение к системам ДБО.

Традиционно Московский кредитный банк развивался в моcковском регионе. По состоянию на первое полугодие 2018 г. в банке действует 102 отделения, в которых обслуживается более 600 тысяч клиентов-физических лиц. Из них более 400 тысяч – вкладчики.

Московский кредитный банк обладает одной из самых разветвленных терминальных сетей. В Москве, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской, Владимирской и других областях находятся 6 тыс. 300 терминалов банка.

С полным списком новых отделений можно ознакомиться на сайте банка

ПАО " Московский кредитный банк" – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком России.

В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец первого квартала 2018 г. банк входит в топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня "Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody's; "BB-" со "Стабильным" прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным" прогнозом от Эксперт РА.  Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 году.

Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г.  На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные 43,93% – миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 г. на Московской бирже, а с июня 2016 года акции Банка (торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС. Free-float Банка составляет 22%.

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