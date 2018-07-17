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Государственный инвестиционный проект Мальты, специализирующийся на выдаче экономического гражданства функционирует в соответствии с законодательной и нормативно-правовой базой Евросоюза. Программа предоставляет уникальную возможность стать владельцем гражданства Мальты за инвестиции не только непосредственным вкладчикам, но и членам их семей. Для этого необходимо осуществить финансовое вложение в различные фонды и объекты, предусмотренные условиями реализации сделки. Строжайшая процедура контроля и соблюдение правил подачи документов позволяют в рекордно короткие сроки стать владельцами законного статуса посредством получения сертификата о натурализации.
Следует отметить, что количество удовлетворенных заявок в рамках данной программы строго квотировано. Первоначально чиновниками Мальты было установлено ограничение в 1 800 утвержденных заявок. По состоянию на 1 января 2018 года положительное решение было принято по более чем 1 600 ходатайствам. В связи с этим, желающим стать полноценными гражданами Европейского союза стоит поторопиться с подачей прошения.
В чем заключаются ключевые преимущества мальтийского гражданства?
ускоренная процедура оформления. Рассмотрение документов происходит в максимально сжатые сроки. В течение 12 месяцев заявитель сможет получить заветный паспорт.
Какие этапы предусматривает процедура выдачи гражданства?
1. Заключение двустороннего договора на сопровождение сделки и предоставление юридических услуг. Сбор и подготовка необходимых бумаг. Прохождение регистрации.
2. Анализ документации. Прохождение четырехуровневой проверки на благонадежность. Ожидание утверждения заявки.
3. Выполнение инвестиционных обязательств и требований, предусмотренных условиями программы: покупка апартаментов и ценных бумаг.
4. Изготовление и выдача резидентских карт, а через некоторое время и самих паспортов.
Условия, соблюдение которых, позволяет получить мальтийское гражданство:
Таким образом, правительственная миграционная программа Мальты – это эксклюзивная возможность стать полноправным резидентом Европы в кратчайшие сроки. Проект предоставляет шанс не только эффективно вложить свои активы, но и в дальнейшем рассчитывать на регулярную и законную прибыль. Паспорт Мальты открывает дверь в новый мир, без формальных границ и условностей.
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