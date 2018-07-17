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Гражданство Мальты: преимущества статуса и ключевые требования к претендентам

Фото: pixabay.com
Стать полноправным резидентом Европы вполне реально

Государственный инвестиционный проект Мальты, специализирующийся на выдаче экономического гражданства функционирует в соответствии с законодательной и нормативно-правовой базой Евросоюза. Программа предоставляет уникальную возможность стать владельцем гражданства Мальты за инвестиции не только непосредственным вкладчикам, но и членам их семей. Для этого необходимо осуществить финансовое вложение в различные фонды и объекты, предусмотренные условиями реализации сделки. Строжайшая процедура контроля и соблюдение правил подачи документов позволяют в рекордно короткие сроки стать владельцами законного статуса посредством получения сертификата о натурализации.

Следует отметить, что количество удовлетворенных заявок в рамках данной программы строго квотировано. Первоначально чиновниками Мальты было установлено ограничение в 1 800 утвержденных заявок. По состоянию на 1 января 2018 года положительное решение было принято по более чем 1 600 ходатайствам. В связи с этим, желающим стать полноценными гражданами Европейского союза стоит поторопиться с подачей прошения.

В чем заключаются ключевые преимущества мальтийского гражданства?  

  •  статус для всех членов семьи. Кроме непосредственного инвестора, паспорт вправе оформить его близкие родственники, в т.ч. совершеннолетние дети и родители преклонного возраста. Это очень весомое преимущество, которое доступно исключительно в рамках мальтийского паспортного проекта;
  • оперативная смена налоговой резиденции. Благодаря паспорту Мальту у инвестора появляется прекрасный шанс максимально оптимизировать свои финансы. Мальтийская фискальная система крайне выгодна для материально независимых лиц, не имеющих проблем со платежеспособностью. Налогообложению подлежат исключительно доходы, полученные из местных источников, и задекларированные на территории архипелага. Зарубежная прибыль налогом не облагается. Таким образом, заявитель может значительно уменьшить свои расходы на отчисления в государственный бюджет;
  •   гарантированное соблюдение конфиденциальности. Ключевым преимущество программы является строгое соблюдение принципов анонимности и конфиденциальности. Любые сведения о заявителях, претендующих на получение статуса, их родственниках, источниках получения дохода и уровне платежеспособности закрыты для доступа третьих лиц. Все сделки производятся в условиях строжайшей секретности. Персональная информация о вкладчиках не предается общественной огласке и не передается на их родину. Эта характерная черта мальтийского паспортного проекта является его визитной карточкой;
  •   отсутствие требований относительно постоянного проживания. Местное миграционное законодательство не предусматривает обязательного нахождения инвестора на территории страны в пределах того или иного отрезка времени. Это крайне удобно для крупных бизнесменов, не имеющих достаточного количества свободного времени, чтобы осуществлять регулярные визиты на Мальту. Вместе с тем, заявителям необходимо документально подтвердить свою связь с регионом;
  •   прозрачность и законность сделки. Все условия проекта официально прописаны в мальтийской законодательной базе. Все финансовые операции производятся исключительно под контролем международных независимых экспертов и представителей Европарламента. К сопровождению сделок допускаются только лицензированные агенты, имеющие сертификаты на осуществление адвокатской деятельности в миграционном поле. Компания Migration Group относится к числу сертифицированных агентов, которые официально одобрены мальтийской стороной. Наши опытные юристы помогут найти выход даже из самой сложной ситуации. Migration Group – эксперт в инвестиционной миграции;

ускоренная процедура оформления. Рассмотрение документов происходит в максимально сжатые сроки. В течение 12 месяцев заявитель сможет получить заветный паспорт.


 Какие этапы предусматривает процедура выдачи гражданства?

1.      Заключение двустороннего договора на сопровождение сделки и предоставление юридических услуг. Сбор и подготовка необходимых бумаг. Прохождение регистрации.

2.      Анализ документации. Прохождение четырехуровневой проверки на благонадежность. Ожидание утверждения заявки.

3.      Выполнение инвестиционных обязательств и требований, предусмотренных условиями программы: покупка апартаментов и ценных бумаг.

4.      Изготовление и выдача резидентских карт, а через некоторое время и самих паспортов.

 

Условия, соблюдение которых, позволяет получить мальтийское гражданство:

  •  успешное прохождение проверки на благонадежность. Проверка производится государственными уполномоченными органами и структурами. Претендент не должен иметь проблем с законом и уголовных правонарушений, повлекших за собой вынесение обвинительного решения суда. Чиновники запрашивают данные из Международной организации уголовной полиции, международных судебных органов и прочих источников. Заявитель обязан предъявить справку, подтверждающую отсутствие у него судимостей до момента принятия окончательного решения по заявке;
  •  наличие карты резидента. Для индивидуальных инвесторов наличие резидентства, действительного в течение предыдущих 12 месяцев перед днем подачи запроса на гражданство, является обязательным условием участия в проекте. Его можно оформить посредством приобретения или аренды недвижимого имущества, расположенного на территории острова. С момента подписания бумаг о передаче права собственности, инвестор считается полноправным резидентом этого государства. Ровно через 1 год вкладчику выдается гражданство. При этом нет необходимости постоянно находиться в пределах архипелага;
  •  наличие законных и стабильных источников прибыли. Участнику программы нужно предъявить бумаги, доказывающие достаточный размер годовой прибыли в размере 100 тыс. евро. В качестве альтернативы можно подтвердить наличие на депозитном счете активов в более чем 500 тыс. евро. Также необходимо подтвердить легальность источника получения средств;
  • возраст. Заявитель, который претендует на получение гражданства ЕС, должен быть совершеннолетним;
  • хорошее состояние здоровья. Состоятельные иностранцы, принимающие участие в данном миграционном проекте должны подтвердить отсутствие у них серьезных проблем со здоровьем и опасных инфекционных заболеваний. Также необходимо купить медицинский страховой полис;
  • отсутствие международных санкций и других законодательных ограничений. Инвестор должен иметь право на свободный въезд на территорию Евросоюза, Великобритании, Канады и Соединенных Штатов Америки.

Таким образом, правительственная миграционная программа Мальты – это эксклюзивная возможность стать полноправным резидентом Европы в кратчайшие сроки. Проект предоставляет шанс не только эффективно вложить свои активы, но и в дальнейшем рассчитывать на регулярную и законную прибыль. Паспорт Мальты открывает дверь в новый мир, без формальных границ и условностей.

Отдел информации
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