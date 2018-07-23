Москвичам устроят праздник вкуса

На Престижной аллее "Лужников" состоится фестиваль Taste Moscow

Он продлится с 26 по 29 июля. Посетителей ждут вкуснейшая еда, изысканные вина и напитки, а также разнообразная развлекательная программа.

На сегодняшний день фестиваль Taste Moscow – один из мировых кулинарных событий Taste Festivals – проходит в 19 городах мира: Лондоне, Париже, Милане, Хельсинки, Амстердаме, Сиднее, Дубае, Чикаго, Сан-Пауло, Гонконге, Абу-Даби и других. Чтобы показать свои фирменные блюда и поделиться опытом, в Москве на него соберутся представители самых популярных и интересных ресторанов столицы России и известные шеф-повара со всей нашей страны и Европы.

Посетители фестиваля Taste Moscow 2018 получат уникальную возможность попробовать блюда и напитки, представленные тридцатью столичными ресторанами и барами, продегустировать и приобрести качественные продукты и уникальные товары от более 150 компаний-участников фестиваля на Тейст-маркете, интересно провести время на мастер-классах с участием лучших шеф-поваров мирового класса.

А еще этом году самое, пожалуй, главное – это специальные меню от 30 ведущих ресторанов города. Среди них – Björn, MØS, China Bistro, Bamboo.Bar, KU:, Buba by Sumosan, "Maкото", "Владивосток 3000", 15/17 Bar&Grill, "Высота 5642", "Честная кухня", "Пироги, вино и гусь", "Воронеж", "На Мосфильмовской", #СибирьСибирь, Gayane’s, "Панаехали", "Ача-чача", Wine Religion, "Винный базар", "Ян Примус", Archie, Scrocchiarella, "Бардак", Chicha, "Хищnik Steaks & Burgers", Stories. Все они представят гостям уникальные меню из нескольких блюд, которые были созданы специально для фестиваля Taste Moscow.

На территории фестиваля действует собственная "тейст – валюта", которую можно приобрести в "Taste-банках" по курсу 100 рублей = 1 "тейст". Цена блюда варьируется, в среднем от 3 до 5 "тейстов", в зависимости от эксклюзивности меню и ингредиентов.

Традиционно на территории фестиваля будут работать несколько площадок с мастер-классами. На главной сцене фестиваля Electrolux Taste Theater выступит более 40 именитых шефов. А на POP-UP Restaurant дадут ужины Глен Баллис, Руслан Поляков и Илья Замогилин-Судзиловский (Remy Kitchen Bakery), Массимилиано Монтироли (Gilda Seafood) и Джакомо Ломбарди (Community), Сергей Лобачев (Мясо &Рыба ) и Владислав Корпусов (Stories), Андрей Матюха (The Печь), Сергей Ерошенко (Честная кухня) и Ролан Дебюс (2*Michelin, Бельгия), Андрей Шмаков (Savva), Виталий Тихонов (Pescatore) и Артур Овчинников (Novikov School). Они приготовят эногастрономические сеты, сопровождать которые будут напитки от эксклюзивного партнёра фестиваля San-Pellegrino. На выбор гостей будут представлены блюда французской, итальянской, скандинавской и русской кухонь.

Реализовать серьезные гастрономические амбиции можно будет на профессионально оборудованной кухню площадки Electrolux Chefs’Secrets. Там вместе с шеф-поварами Electrolux Chefs’, удастся полностью погрузиться в процесс создания кулинарного шедевра и узнать секреты шефа.

Для детей на площадке Junior Chefs’ Secrets будет организована своя, отдельная кухня, где маленькие гости также смогут прикоснутся к секретам кулинарного мастерства, приготовить блюдо вместе с шеф-поваром, а потом продегустировать его вместе с друзьями и родителями

Особое место на фестивале займет Wine & Spirits Academy, где не первый год проходят лекции и мастер-классы посвященные вину, а эксперты винной отрасли рассказывают о винах, о мировых трендах и о новинках отечественного виноделия. Гости закрытой интерактивной зоны Johnnie Walker Black Label смогут открыть для себя гармоничное сочетание четырех характеров в палитре купажа, почувствовать себя мастером купажа и протестировать свои способности в раскрытии ароматической палитры виски.

Также гости интерактивного пространства смогут попробовать коктейли на основе уникальных – Johnnie Walker Black Label и Johnnie Walker Red Label, раскрывающих сбалансированный дымный, фруктовый, свежий и пряный оттенки вкуса шотландского виски.

Еще настоящая гаражная вечеринка #BlltGarage будет ждать единомышленников. Здесь, следуя духу и философии настоящего frontier whisky из штата Кентукки, профессиональные бармены и бренд-амбассадоры проведут серию специальных обучающих мастер-классов нового формата и приготовят флагманские напитки на основе бурбона и ржаного виски. Обращаем ваше внимание, что вход в зону предполагает дополнительную регистрацию, 18+.

В этом году впервые 27 июля на площадке фестиваля Taste Moscow 2018, Барменская Ассоциация России проведет один из престижнейших чемпионатов среди барменов – Финал Всероссийского отборочного тура Чемпионата Мира среди барменов World Cocktail Championship 2018.

Всероссийский отборочный тур является важнейшим в России соревнованием среди барменов в классической миксологии и флейринге. В нем примут участие лучшие представители барменской профессии из многих регионов и крупнейших городов Российской Федерации.

В отдельной зоне совершеннолетние потребители табака смогут познакомиться с технологией нагревания табака glo. Устройство нагревает табак без горения и пепла*, а значит, glo можно взять с собой куда угодно этим летом. Работу инновационного девайса обеспечивает батарея повышенной ёмкости, которой хватает на 30 сессий без подзарядки. glo позволяет не пропускать главные события этого лета.

В VIP Lounge для гостей будет создана специальная гастрономическая и развлекательная "территория комфорта" с угощениями и живой музыкой, уникальной фотозоной с ретро-автомобилем, выставкой-продажей произведений художественного искусства, демонстрационным стендом с ювелирными украшениями последних коллекций мировых брендов. А также салон красоты, где все мужчины, обладатели роскошной бороды, смогут пройти мастер-класс по уходу от ведущих мастеров барбер-индустрии, а дамы – сменить образ с нашими стилистами!

Кидзания откроет детям двери в целый город детских профессий в Kid’s Zone. Здесь ребенок может попробовать себя в роли актера или полицейского, репортера или врача.

Каждый день по всей территории фестиваля будет проходить парад профессий с участием самых ритмичных барабанщиков. К параду смогут присоединится все: и дети, и взрослые.

Нальчикский молочный комбинат, производящий продукцию под брендом "Чабан", представит молочные продукты премиального качества, несущие в себе силу, здоровье и долголетие. На площадке можно будет попробовать всю палитру вкусов кухни народов Кавказа, посетить мастер-класс по food-фотографии, и это только часть программы, которая будет радовать и заряжать всех гостей энергией Приэльбрусья.

Все четыре дня на Taste Moscow 2018 будет работать зона Beauty-Lounge, где профессиональные стилисты помогут гостьям фестиваля стать еще красивее.

На Main Stage – главной музыкальной площадке фестиваля будут проходить выступления артистов и звёзд фестиваля Taste Moscow 2018, которые создадут атмосферу настоящего праздника и вкуса жизни в "Лужниках". И, конечно же, всех гостей ждут розыгрыши призов от партнеров фестиваля.

Taste – это праздник для всех. Для гастроэнтузиастов и тех, кто просто любит вкусно поесть, для влюбленных и тех, кто любит отдых на природе с друзьями, а также семей с детьми и всех тех, кто выбирает качественные продукты и услуги, как стиль жизни.