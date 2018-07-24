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Ипотеку можно получить проще и дешевле

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Приятный сюрприз подготовил клаентам Московский кредитный банк

С 25 июля он снижает ставки по программе ипотечного кредитования физических лиц под залог недвижимости на вторичном рынке на один процентный пункт. Теперь минимум составит 8,99%, – при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 40% от стоимости приобретаемой квартиры и сумме кредита до 15 млн руб. включительно.

Изменились ставки и на покупку квартир в новостройках. Минимальное значение в рамках стандартной программы на аккредитованные объекты теперь составляет от 9,5%. Программой предусмотрена также возможность кредитования клиентов на покупку апартаментов и коммерческих помещений на этапе строительства.

В рамках всех ипотечных программ увеличен максимальный срок кредитования – с 20 до 30 лет – и сокращен список обязательных документов клиента для оформления заявки: теперь не нужно предоставлять документы об образовании. Также потенциальный заемщик может выбрать только один способ подтверждения всей суммы заявленного дохода (справка по форме 2-НДФЛ или справка по форме банка).

Клиенты получили дополнительную возможность – привлекать в поручители своих родителей и совершеннолетних детей (если те соответствуют минимальным требованиям банка), а также претендовать на получение ипотечного кредита, имея только временную регистрацию на территории РФ.

ПАО " Московский кредитный банк" – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком России.

В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец первого квартала 2018 г. банк входит в топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня "Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody's; "BB-" со "Стабильным" прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным" прогнозом от Эксперт РА.  Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 году.

Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г.  На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные 43,93% – миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 г. на Московской бирже, а с июня 2016 года акции Банка (торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС. Free-float Банка составляет 22%.

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